Có điều gì không ổn với iPhone 18 Pro Max? Nếu chỉ nhìn qua thông số kỹ thuật, câu trả lời gần như là không.

Apple liên tục nhấn mạnh những ưu điểm của thế hệ iPhone Pro mới, từ thời lượng pin dài hơn, hệ thống quản lý nhiệt được nâng cấp cho đến màn hình sáng, tiết kiệm năng lượng và hiện đại hơn.

iPhone 18 Pro Max và iPhone 18 Pro màu băng thanh (Glacier). Ảnh: Appleinsider

Đáng chú ý nhất là chip A20 Pro được sản xuất trên tiến trình 2nm. Đây là một trong những nâng cấp công nghệ quan trọng nhất trên iPhone thế hệ mới, với khả năng mang lại bước tiến đáng kể về hiệu năng và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Giá bán cũng tăng, nhưng đây không phải câu chuyện chỉ riêng Apple. Samsung và Google cũng đã tăng thêm 100 USD cho một số mẫu flagship năm 2026, trong đó có Galaxy S26 và Pixel 11.

Thế nhưng, nhu cầu đối với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lại đang dường như thấp hơn đáng kể trong giai đoạn đầu mở bán so với các dòng Pro ra mắt năm trước.

Lạm phát toàn cầu, chi phí sinh hoạt tăng cao hay áp lực tiền thuê nhà và nhiên liệu chắc chắn có tác động, nhưng đó chưa phải toàn bộ câu chuyện.

Lần này, Apple có thể phải tự nhìn lại chính chiến lược sản phẩm của mình.

iPhone Duo khiến iPhone 18 Pro Max mất đi lợi thế độc quyền

Lý do đầu tiên mang tên iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple.

Đây mới là sản phẩm thực sự thu hút sự chú ý tại sự kiện ngày 9/9. Apple bước vào thị trường smartphone màn hình gập muộn hơn khoảng 7 năm so với những đối thủ đầu tiên, nhưng điều đó không làm giảm sức hút của sản phẩm.

Ngược lại, yếu tố mới mẻ của iPhone Duo có thể khiến chính những người hâm mộ trung thành của Apple phải cân nhắc lại lựa chọn.

Nếu một người dùng Apple muốn mua iPhone mới trong năm 2026, tại sao họ nhất thiết phải chọn chiếc iPhone 18 Pro Max có thiết kế và cách sử dụng tương đối quen thuộc, trong khi lần đầu tiên họ có cơ hội sở hữu một chiếc iPhone màn hình gập hoàn toàn mới?

Đó chính là vấn đề.

Ngoài những khác biệt về công nghệ, iPhone Duo còn có một yếu tố rất khó đo đếm: giá trị thể hiện và sự mới mẻ.

Người chi nhiều tiền cho công nghệ không phải lúc nào cũng mua sản phẩm vì họ thực sự cần thêm hiệu năng. Đôi khi, họ chỉ muốn sở hữu thứ mới nhất, khác biệt nhất và thú vị nhất.

iPhone Duo đáp ứng chính xác tâm lý đó.

Tất nhiên, còn một trở ngại rất thực tế: phần lớn người dùng không thể mua cả hai.

iPhone Duo có giá khởi điểm khoảng 2.000 USD, trong khi iPhone 18 Pro Max bắt đầu từ 1.300 USD. Nếu mua cả hai, người dùng phải chi khoảng 3.300 USD.

Với mức giá này, ngay cả những người hâm mộ Apple nhiệt thành nhất cũng có thể phải cân nhắc trước khi nhấn nút mua iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 tiêu chuẩn bị trì hoãn cũng khiến người dùng chờ đợi

Lý do thứ hai đến từ chính quyết định của Apple khi trì hoãn iPhone 18 tiêu chuẩn.

Thông thường, người dùng muốn mua iPhone mới sẽ có nhiều lựa chọn trong cùng một thời điểm. Tuy nhiên, việc iPhone 18 tiêu chuẩn chưa xuất hiện ngay khiến bài toán nâng cấp năm nay trở nên phức tạp hơn.

Với những người đang cân nhắc iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max, câu hỏi tự nhiên sẽ là: điều gì xảy ra khi iPhone 18 giá rẻ hơn được tung ra?

Mẫu iPhone tiêu chuẩn không nhất thiết phải sở hữu toàn bộ tính năng của phiên bản Pro.

Chỉ cần Apple đưa lên iPhone 18 đủ những tính năng mà người dùng thực sự quan tâm, khoảng cách giữa hai phiên bản có thể thu hẹp đáng kể.

Khi đó, một bộ phận khách hàng có thể cho rằng việc bỏ ra 1.300 USD hoặc hơn cho iPhone 18 Pro Max là không thực sự cần thiết.

Nói cách khác, chính việc trì hoãn iPhone 18 có thể khiến một số khách hàng chọn cách chờ đợi thay vì mua iPhone 18 Pro Max ngay lập tức.

iPhone 20 năm 2027 mới là yếu tố khiến người dùng cân nhắc

Lý do thứ ba thậm chí còn đáng chú ý hơn: iPhone 20 sẽ xuất hiện vào năm 2027.

Đây không phải một thế hệ iPhone thông thường. Năm 2027 đánh dấu 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên ra mắt, sản phẩm đã làm thay đổi hoàn toàn thị trường điện thoại di động.

Apple chắc chắn hiểu ý nghĩa của cột mốc này. Vì vậy, rất khó tin công ty sẽ xem iPhone 20 chỉ như một bản nâng cấp thường niên.

Chưa ai bên ngoài Apple biết chính xác công ty đang chuẩn bị điều gì cho iPhone 20. Những tin đồn hiện tại đã xuất hiện nhiều ý tưởng đáng chú ý về một cuộc đại tu thiết kế, nhưng người dùng cũng không nên kỳ vọng quá cao khi sản phẩm còn chưa ra mắt.

Dù vậy, chỉ riêng kỳ vọng về iPhone 20 cũng đủ tạo ra một bài toán khó cho iPhone 18 Pro Max.

Nếu đang sở hữu một chiếc iPhone tương đối mới, tại sao phải bỏ ra 1.300 USD ngay trong năm nay khi có thể tiếp tục sử dụng điện thoại hiện tại thêm một năm và chờ xem Apple làm gì nhân dịp kỷ niệm 20 năm?

Nếu iPhone 20 thực sự tạo ra một bước đột phá, người dùng sẽ hài lòng vì đã chờ đợi.

Nếu sản phẩm không có gì quá đặc biệt, iPhone 18 Pro Max lúc đó nhiều khả năng cũng sẽ có giá dễ tiếp cận hơn hiện nay.

Đó là một bài toán tâm lý rất khó đối với sản phẩm cao cấp ra mắt chỉ một năm trước một cột mốc lớn.

Chưa thể vội kết luận iPhone 18 Pro Max thất bại

Tuy nhiên, những yếu tố trên chưa đủ để kết luận iPhone 18 Pro Max sẽ thất bại.

Số liệu đặt trước ban đầu thấp không đồng nghĩa doanh số cả vòng đời sản phẩm sẽ kém. Sau khi hiệu ứng ra mắt và sự phấn khích ban đầu lắng xuống, nhu cầu đối với iPhone 18 Pro Max vẫn có thể cải thiện đáng kể.

Chiếc iPhone cao cấp nhất của Apple hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm "nở muộn", đặc biệt nếu người dùng đánh giá cao những nâng cấp về chip, thời lượng pin, màn hình và khả năng tản nhiệt sau khi trải nghiệm thực tế.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, có một nghịch lý đáng chú ý: Apple đã vô tình tạo ra nhiều lý do khá thuyết phục để chính khách hàng của mình không vội mua chiếc iPhone flagship mới nhất.

(Theo PhoneArena, Macworld)