Samsung được cho là đang thử nghiệm bộ nhớ LPDDR5X của Micron cho dòng Galaxy S27, trong bối cảnh giá chip nhớ tăng mạnh và nguồn cung linh kiện ngày càng căng thẳng.

Điều này làm dấy lên khả năng Galaxy S27 Ultra sẽ là mẫu máy duy nhất trong dòng được trang bị RAM LPDDR6 thế hệ mới, trong khi Galaxy S27 và S27+ tiếp tục sử dụng LPDDR5X để kiểm soát chi phí.

Galaxy S27 Ultra có thể là model duy nhất trang bị bộ nhớ LPDDR6 thế hệ tiếp theo. Ảnh: TheGalox/ X

Giá RAM tăng trở thành bài toán khó với Galaxy S27

Ngày ra mắt dòng Galaxy S27 đang đến gần và một trong những nâng cấp được kỳ vọng đáng chú ý nhất là bộ nhớ LPDDR6 thế hệ mới.

Tuy nhiên, một báo cáo mới từ truyền thông Hàn Quốc cho thấy Samsung có thể thay đổi kế hoạch đối với các phiên bản tiêu chuẩn.

Theo The Bell, Samsung đã bắt đầu tiến hành các bài kiểm tra chất lượng đối với bộ nhớ LPDDR5X mới của Micron, được sản xuất trên quy trình 1y, còn gọi là quy trình gamma.

Các nguồn tin trong ngành cho biết Samsung đang đánh giá những module RAM này với mục tiêu xác định khả năng sử dụng chúng trên dòng Galaxy S27.

Micron trước đó cũng xác nhận đang tăng sản lượng LPDDR5X trên quy trình 1y.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh thường niên, hãng cho biết sản phẩm LPDDR5X 16Gb dựa trên quy trình 1y đã bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất tại một nhà sản xuất smartphone lớn, đồng thời Micron đang cung cấp mẫu thử cho một số khách hàng smartphone khác.

Đây không phải lần đầu Samsung thử nghiệm bộ nhớ của Micron. Cuối năm ngoái, Micron từng gửi các mẫu RAM cho Samsung, được cho là nhằm phục vụ dòng Galaxy S26.

Tuy nhiên, Samsung khi đó được cho là đã trì hoãn việc sử dụng bộ nhớ Micron và chuyển thời điểm xem xét sang thế hệ Galaxy S27.

Động thái mới cho thấy tình trạng thiếu hụt linh kiện bộ nhớ đang trở thành một vấn đề đáng kể đối với kế hoạch sản xuất smartphone cao cấp của Samsung.

Nguyên nhân chủ yếu nằm ở chi phí. Cuộc khủng hoảng bộ nhớ đang khiến giá chip tăng mạnh, buộc Samsung phải cân nhắc nhiều nguồn cung khác nhau để đảm bảo đủ linh kiện cho Galaxy S27.

Galaxy S27 Ultra đứng trước nguy cơ trở thành Galaxy Ultra đắt nhất

Trong khi đó, Galaxy S27 Ultra vẫn được kỳ vọng sẽ sở hữu bộ nhớ LPDDR6 thế hệ mới. Đây là chuẩn RAM được thiết kế để mang lại tốc độ truyền dữ liệu cao hơn và băng thông lớn hơn đáng kể so với thế hệ trước.

Nếu thông tin mới là chính xác, Samsung có thể tiếp tục áp dụng chiến lược phân hóa phần cứng giữa các model trong cùng dòng Galaxy S.

Một số tin đồn trước đây cho rằng Galaxy S27 Ultra sẽ sử dụng Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, trong khi các phiên bản thấp hơn có thể chuyển sang Exynos 2700.

Nếu vậy, sự khác biệt giữa các model không chỉ nằm ở camera, màn hình hay thiết kế mà còn có thể mở rộng sang cả chip xử lý và bộ nhớ.

Kịch bản tương tự hoàn toàn có thể xảy ra với RAM. Galaxy S27 Ultra được trang bị LPDDR6, trong khi Galaxy S27 và S27+ sử dụng LPDDR5X của Micron mà Samsung đang thử nghiệm.

Cách tiếp cận này có thể giúp Samsung kiểm soát chi phí cho hai mẫu máy phổ thông hơn, đồng thời duy trì những công nghệ bộ nhớ cao cấp nhất cho phiên bản Ultra.

Tuy nhiên, việc dồn hàng loạt linh kiện đắt tiền vào Galaxy S27 Ultra có thể tạo ra một vấn đề khác: giá bán.

Các thông tin mới từ chuỗi cung ứng và giới công nghiệp cho thấy chi phí linh kiện của Galaxy S27 Ultra có thể tăng mạnh.

Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 được cho là có giá vượt 300 USD mỗi chip, mức rất cao đối với một bộ xử lý smartphone.

Trong khi đó, giá bộ nhớ cũng tiếp tục leo thang. Những chip LPDDR6 mới nhất được dự đoán có thể có giá gần 70 USD cho module 12GB dành cho smartphone cao cấp.

Màn hình cũng có thể khiến chi phí tăng thêm. Samsung nhiều khả năng sẽ sử dụng vật liệu OLED M16 mới nhất cho Galaxy S27 Ultra.

Đây cũng là vật liệu được sử dụng trên màn hình của iPhone Duo, mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple và được xem là một trong những linh kiện đắt đỏ nhất của thiết bị này.

Không chỉ chip, RAM và màn hình, gần như toàn bộ linh kiện của Galaxy S27 Ultra đều có nguy cơ tăng giá, trong đó có pin.

Samsung đã bắt đầu sử dụng pin silicon-carbon trên dòng Galaxy Z Fold8 và Galaxy S27 Ultra được đồn đoán sẽ tiếp tục áp dụng công nghệ này.

Tổng hợp các yếu tố trên, Galaxy S27 Ultra có thể phải đối mặt với mức chi phí sản xuất cao chưa từng có.

Nếu Samsung chuyển phần chi phí này sang người dùng, đây có thể trở thành một trong những mẫu Galaxy Ultra đắt nhất từ trước đến nay, thậm chí tiến gần mức giá của một số smartphone màn hình gập cao cấp.

(Theo PhoneArena)