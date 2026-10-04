Chỉ sau thời gian ngắn mở bán, iPhone 18 Pro 512GB đã kích hoạt được một số hệ thống bán với giá 41,99 triệu đồng, thấp hơn 3,5 triệu đồng so với máy mới cùng dung lượng.

Các mẫu iPhone 18 vừa ra mắt đã bắt đầu xuất hiện tại một số hệ thống bán lẻ dưới dạng máy đã kích hoạt. Theo khảo sát, iPhone 18 Pro 512GB đã kích hoạt được bán với giá 41,99 triệu đồng, thấp hơn 3,5 triệu đồng so với mức 45,49 triệu đồng của máy mới cùng dung lượng.

Với bản 256GB, giá máy đã kích hoạt khoảng 36,49 triệu đồng, thấp hơn 2,5 triệu đồng so với máy mới, hiện được niêm yết ở mức 38,99 triệu đồng.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max 256GB đã kích hoạt có giá khoảng 41,99 triệu đồng, tương đương máy mới cùng dung lượng.

Việc iPhone mới xuất hiện trên thị trường máy đã kích hoạt ngay sau khi mở bán không phải hiện tượng mới. Những thiết bị này thường có giá thấp hơn máy mới chưa kích hoạt, dù thời gian sử dụng có thể rất ngắn.

Hiện iPhone 18 Pro có giá từ 38,99 triệu đồng cho bản 256GB. Bản 512GB có giá khoảng 45,49 triệu đồng, bản 1TB khoảng 57,99 triệu đồng và bản 2TB khoảng 77,49 triệu đồng.

iPhone 18 Pro Max có giá cao hơn. Bản 256GB được bán khoảng 41,99 triệu đồng, bản 512GB 48,49 triệu đồng, bản 1TB 61,49 triệu đồng và bản 2TB lên tới 80,99 triệu đồng. Giá bán thực tế tại các hệ thống có thể thay đổi theo chương trình khuyến mại, thu cũ đổi mới hoặc ưu đãi dành cho khách hàng thành viên.

iPhone cũ giảm giá. Ảnh: D.Anh

iPhone đời cũ giảm giá, máy qua sử dụng rẻ hơn

Sự xuất hiện của iPhone 18 cũng khiến mặt bằng giá các thế hệ trước có sự phân hóa. Tại các hệ thống bán lẻ, iPhone 17e bản 256GB hiện có giá khoảng 20,99 triệu đồng, bản 512GB khoảng 26,99 triệu đồng. iPhone 17 bản 256GB có giá khoảng 25,49 triệu đồng, bản 512GB khoảng 32,99 triệu đồng.

Với iPhone 17 Pro, bản 256GB có giá khoảng 31,99 triệu đồng, bản 512GB 38,49 triệu đồng và bản 1TB khoảng 44,69 triệu đồng. iPhone 17 Pro Max có giá từ 34,99 triệu đồng cho bản 256GB, 41,39 triệu đồng bản 512GB, 47,49 triệu đồng bản 1TB và 60,29 triệu đồng bản 2TB.

iPhone 16 bản 128GB hiện có giá khoảng 22,99 triệu đồng, bản 256GB khoảng 25,59-25,99 triệu đồng. iPhone 16 Plus bản 256GB khoảng 27,99 triệu đồng, iPhone 16 Pro 256GB có giá khoảng 28,99-31,49 triệu đồng. iPhone 16 Pro Max 256GB được bán khoảng 31,59-34,99 triệu đồng, tùy hệ thống và chương trình khuyến mại.

Trên thị trường máy cũ, giá iPhone ghi nhận mức giảm mạnh hơn. Tại các hệ thống bán lẻ, iPhone 16 Pro Max cũ bản 256GB hiện có giá khoảng 22,8-24,6 triệu đồng. Bản 512GB dao động 26-27 triệu đồng, bản 1TB có giá khoảng 27,3-28,6 triệu đồng.

Một số hệ thống ghi nhận mức giá thấp hơn. iPhone 16 Pro Max 256GB mã LL/A, ngoại hình 99%, được chào bán từ khoảng 22,15 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản chính hãng VN/A, ngoại hình 95%, có giá khoảng 22,8 triệu đồng.

Theo báo cáo về thị trường iPhone cũ của Chợ Tốt, tính đến ngày 22/9, nền tảng ghi nhận 22.232 tin đăng thiết bị Apple trong tổng số 48.007 tin đăng điện thoại, chiếm 46,3%. Đây là tỷ trọng cao nhất trong giai đoạn thống kê từ tháng 4 đến ngày 22/9.