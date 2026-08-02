Điện máy xả kho giữa năm: Tủ lạnh chỉ hơn 3,5 triệu đồng, tivi giảm giá 50%

Các hệ thống bán lẻ điện máy đồng loạt tung chương trình giảm giá 20-50%, có sản phẩm giảm gần 50%. Nhiều mẫu tivi màn hình lớn, tủ lạnh dung tích cao, điều hòa và máy giặt hiện có giá thấp hơn hàng triệu đồng.

Phân khúc tivi màn hình lớn ghi nhận mức giảm đáng kể. Một mẫu Smart TV 43 inch được bán với giá 5,49 triệu đồng, thấp hơn khoảng 30% so với niêm yết. Mẫu Android TV 50 inch giảm gần một nửa, còn 6,99 triệu đồng.

Ở phân khúc cao hơn, một mẫu Google TV 55 inch niêm yết ở mức 8,49 triệu đồng. Smart TV 65 inch giảm 44%, còn 10,99 triệu đồng. Mẫu Smart TV 55 inch với giá 10,99 triệu đồng, kèm quà tặng trị giá 900.000 đồng.

Thị trường tủ lạnh cũng ghi nhận nhiều sản phẩm giảm xuống mức chỉ vài triệu đồng. Tủ lạnh Funiki 120 lít còn 3,59 triệu đồng, Aqua 189 lít còn 4,69 triệu đồng, Toshiba Inverter 182 lít giảm còn 4,99 triệu đồng.

Máy điều hòa cũng được nhiều hệ thống đẩy mạnh khuyến mại. Điều hòa Lenson Inverter 9.000 BTU có giá từ 3,99 triệu đồng, Coex Inverter 9.000 BTU còn 4,99 triệu đồng và Casper Inverter cùng công suất được bán với giá khoảng 5,99 triệu đồng.

Ở nhóm máy giặt, Toshiba cửa trên 10 kg giảm khoảng 33%, còn 5,79 triệu đồng. Máy giặt Toshiba Inverter 12 kg được niêm yết ở mức 6,99 triệu đồng.

Một mẫu iPhone giảm hơn 50%, xuống giá thấp kỷ lục

Thị trường iPhone tiếp tục chứng kiến đợt giảm giá sâu. iPhone 13 là một trong những mẫu iPhone giảm giá mạnh nhất hiện nay. So với thời điểm mở bán vào năm 2021 với giá gần 25 triệu đồng cho phiên bản 128GB, giá iPhone 13 đã giảm hơn một nửa.

Tương tự, dòng iPhone 14 đã giảm giá mạnh so với thời điểm mở bán. iPhone 14 128GB là mẫu giảm sâu nhất khi hạ từ 24,99 triệu đồng xuống chỉ còn khoảng 13,89-13,99 triệu đồng sau ưu đãi, tương đương mức giảm khoảng 44-45%.

Các hệ thống bán lẻ cũng đồng loạt điều chỉnh giá dòng iPhone 15. Cụ thể, iPhone 15 128GB hiện được bán với giá 17,99 triệu đồng. Phiên bản iPhone 15 256GB có giá 20,89 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng so với giá cũ 21,89 triệu đồng.

Một mẫu iPhone ra mắt gần đây nhưng giảm giá khá mạnh là iPhone Air. iPhone Air 256GB hiện được bán với giá khoảng 22,99-24,39 triệu đồng, thấp hơn 7,6-9 triệu đồng so với giá mở bán 31,99 triệu đồng, tương đương mức giảm 24-28%.

Nhiều mẫu iPhone giảm giá mạnh. Ảnh: D.Anh

Phố kim cương đóng cửa, tháo biển cả loạt, Chủ tịch hội cảnh báo về đá quý

Nhiều cửa hàng kim cương, đá quý tại TPHCM vẫn đóng cửa sau chuỗi biến động. Nhiều tiệm kim cương tháo biển hiệu, thông báo tạm dừng, ngừng kinh doanh. Hiện mới chỉ kim cương có tiêu chuẩn riêng về kiểm định, các đá quý còn lại đang bị bỏ ngỏ.

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý TPHCM, cho hay các cửa hàng kim cương, đá quý tại TPHCM đóng cửa hàng loạt phần lớn do áp lực về thanh khoản, khi lượng khách hàng bán ra tăng vọt. Điều này khiến nhiều cửa hàng, nhất là đơn vị nhỏ lẻ, không đủ năng lực tài chính để chi trả, buộc phải tạm dừng hoạt động.

Ngoài ra, một số đơn vị khác đóng cửa vì liên quan đến vấn đề pháp lý, cũng có đơn vị đóng cửa mà chưa rõ nguyên nhân.

Lâm Đồng thu hồi loạt mã số vùng trồng sầu riêng; Đắk Lắk đề xuất tháo gỡ thủ tục

Hàng loạt mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng của 3 doanh nghiệp vừa bị Lâm Đồng thu hồi sau khi các đơn vị này dừng thu mua, chấm dứt liên kết với vùng trồng và ngừng vận hành cơ sở đóng gói do khó khăn về tài chính.

Trong khi đó, mới đây, tỉnh Đắk Lắk đã kiến nghị điều chỉnh một số quy định trong Nghị định 38/2026/NĐ-CP ngày 24/1/2026 để khẩn trương cấp mã số vùng trồng cho người dân theo hướng bãi bỏ yêu cầu về diện tích tối thiểu và tháo gỡ vướng mắc đối với diện tích trồng xen. Nhờ đó, người trồng sầu riêng và doanh nghiệp kinh doanh ngành hàng này thở phào nhẹ nhõm.

Vụ án xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc được mở rộng điều tra đã làm lộ rõ những góc khuất trong cấp mã số vùng trồng, kiểm nghiệm và quản lý xuất khẩu. Đây cũng là những bất cập nhiều lần được cảnh báo, đe dọa uy tín ngành hàng tỷ USD.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng; doanh nghiệp tự quyết giá

Giá xăng tại kỳ điều hành 30/7 được điều chỉnh tăng, trong đó xăng E10 đắt thêm 1.424 đồng/lít, dầu diesel tăng hơn 1.800 đồng/lít.

Về dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu mới, chuyên gia cho rằ việc trao quyền tự quyết giá bán lẻ xăng dầu cho doanh nghiệp có thể khiến giá tăng cao đột biến tại một số thời điểm, tác động bất lợi đến nền kinh tế. Khi đó, Nhà nước sẽ can thiệp thông qua công cụ thuế, phí...

Liên quan đến việc nhiều cửa hàng bán lẻ xăng dầu phản ánh tình trạng khó nhập và thiếu dầu diesel, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết nguồn cung tổng thể vẫn được bảo đảm, song không loại trừ khả năng một số doanh nghiệp bán cầm chừng chờ giá tăng.

Chi 3 tỷ USD nhập khẩu điều, gần 1 triệu tấn từ Campuchia đổ vào Việt Nam

Chỉ trong 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp Việt Nam đã chi hơn 3 tỷ USD nhập khẩu điều thô nguyên liệu. Trong đó, gần 1 triệu tấn hạt điều từ Campuchia đổ về Việt Nam.

Hiện Việt Nam là quốc gia xuất khẩu điều nhân số 1 thế giới. Tuy nhiên, ngành điều của nước ta chủ yếu mạnh ở khâu chế biến, còn nguồn nguyên liệu nội địa chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu sản xuất. Do đó, các doanh nghiệp thường phải nhập khẩu lượng lớn điều thô từ Campuchia và châu Phi.

Việt Nam chi hàng trăm triệu USD nhập khẩu gà 'ngoại', gà nội lại rớt giá

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp Việt Nam ước chi 190-250 triệu USD để nhập khẩu khoảng 185.000-195.000 tấn thịt gà đông lạnh và phụ phẩm ăn được.

Ở chiều ngược lại, dù các doanh nghiệp chi tiền "khủng" để nhập khẩu thịt và sản phẩm từ thịt, giá thịt gà trong nước lại không mấy khả quan.

Báo cáo của hiệp hội cho thấy, do tổng đàn tăng trưởng nhanh từ cuối năm 2025 kéo dài sang đầu năm 2026 khiến cung vượt cầu diễn ra trên diện rộng. Trong đó, phân khúc gà công nghiệp lông trắng nuôi ngắn ngày bị tác động nhiều nhất. Đặc biệt, tại khu vực phía Nam, giá gà trắng có thời điểm giảm mạnh xuống 22.000-24.000 đồng/kg, thấp hơn giá thành sản xuất.