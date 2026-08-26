Dù Apple vẫn chưa ra mắt iPhone 18, những tin đồn về mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm đã bắt đầu xuất hiện dày đặc.

Theo một nguồn tin rò rỉ trên Weibo, iPhone 20 dự kiến trình làng vào năm 2027 sẽ mang thiết kế thiên về kính, gợi nhớ iPhone Air nhưng có ngoại hình bo tròn hơn và thân máy mỏng hơn.

Một concept iPhone 20. Ảnh: MacRumors

iPhone 20 có thể lấy cảm hứng từ iPhone Air

Trong một bài đăng trên Weibo mới đây, tài khoản Fixed-Focus Digital tiếp tục nhắc lại những thông tin từng được tiết lộ hồi tháng 7 liên quan đến thiết kế iPhone 20.

Lần này, nguồn tin tập trung vào cấu trúc ngoại hình và khả năng tản nhiệt của mẫu iPhone đặc biệt được kỳ vọng sẽ đánh dấu cột mốc 20 năm dòng sản phẩm này.

Theo Fixed-Focus Digital, iPhone 20 sẽ sử dụng cấu trúc kính tương tự iPhone Air. Tuy nhiên, Apple sẽ không đơn giản sao chép thiết kế của mẫu máy này.

Thay vào đó, iPhone 20 được cho là sẽ sử dụng các vật liệu có hình dáng bo tròn hơn, tạo nên diện mạo mềm mại và khác biệt.

Nếu thông tin này chính xác, thiết kế mới thậm chí có thể giúp Apple giảm chi phí sản xuất.

Đây là một chi tiết đáng chú ý trong bối cảnh Apple được cho là đang tìm cách tối ưu hóa chi phí linh kiện và quy trình sản xuất cho thế hệ iPhone tương lai.

Nguồn tin không giải thích cụ thể Apple sẽ làm gì để giảm chi phí, nhưng cho biết thiết kế mới đồng thời cải thiện khả năng tản nhiệt và độ mỏng của thiết bị.

Khả năng tản nhiệt được chú trọng

Tản nhiệt đang trở thành yếu tố ngày càng quan trọng khi smartphone cao cấp ngày càng mỏng, trong khi chip xử lý mạnh hơn và các tính năng AI tạo ra lượng nhiệt lớn hơn.

Fixed-Focus Digital từng đề cập đến vấn đề này trong một bài đăng ngày 2/8. Theo nguồn tin, iPhone 20 có thể được trang bị một tấm tản nhiệt lớn hơn khoảng 1 inch so với các thế hệ trước.

Bộ phận này được cho là chủ yếu sử dụng kính, kết hợp với khung giữa mang phong cách iPhone Air.

Những thay đổi này cho thấy Apple có thể đang tìm cách giải quyết bài toán khó: tạo ra một chiếc iPhone cực mỏng nhưng vẫn duy trì hiệu suất cao và khả năng kiểm soát nhiệt độ hiệu quả.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, chưa có thông tin đủ cụ thể để xác định Apple sẽ sử dụng công nghệ tản nhiệt nào hoặc mức độ cải thiện thực tế ra sao.

Màn hình OLED có thể được bo cong cả bốn cạnh

Tin đồn về thiết kế iPhone 20 không chỉ dừng lại ở khung máy. Hồi tháng 5, một nguồn tin khác trên Weibo có tên Digital Chat Station cho biết Apple được cho là đang cân nhắc màn hình OLED cong cả bốn cạnh.

Thông tin này phù hợp với những đồn đoán trước đó về việc Apple muốn tạo ra một thiết kế màn hình mang tính đột phá cho chiếc iPhone kỷ niệm 20 năm.

Nếu thành hiện thực, màn hình cong bốn cạnh có thể giúp iPhone 20 đạt diện mạo liền mạch hơn, đồng thời giảm cảm giác viền màn hình truyền thống.

Bài đăng mới nhất của Fixed-Focus Digital không cung cấp thêm chi tiết về màn hình, nhưng tiếp tục củng cố hình dung rằng iPhone 20 sẽ là một trong những mẫu iPhone có thiết kế khác biệt nhất mà Apple từng phát triển.

Dù các thông tin về iPhone 20 đang ngày càng xuất hiện nhiều, người dùng vẫn cần thận trọng bởi thiết bị dự kiến phải đến năm 2027 mới được Apple giới thiệu.

Fixed-Focus Digital có lịch sử đưa ra thông tin khá trái chiều, tương tự nhiều nguồn tin rò rỉ trên Weibo.

Tài khoản này từng dự đoán đúng một số chi tiết, chẳng hạn tên gọi iPhone 16e, nhưng cũng có không ít thông tin không chính xác.

Ở thời điểm hiện tại, phần lớn thông tin về iPhone 20 vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn. Khi thời điểm ra mắt năm 2027 đến gần, các thông tin về thiết kế, màn hình, vật liệu, khả năng tản nhiệt và cấu hình nhiều khả năng sẽ trở nên rõ ràng hơn.

(Theo AppleInsider, PhoneArena)