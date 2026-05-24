Khảo sát tại các đại lý ủy quyền Apple vào những ngày cuối tháng 5 cho thấy, phiên bản iPhone Air 256GB hiện được chào bán quanh mức 22,89-22,99 triệu đồng, giảm khoảng 9 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu 31,99 triệu đồng.

Phiên bản 512GB hiện còn khoảng 28,99 triệu đồng, thấp hơn gần 9,5 triệu đồng so với thời điểm mở bán.

Đáng chú ý là mẫu iPhone Air 1TB khi giảm từ 44,99 triệu đồng xuống còn khoảng 34,99 triệu đồng, tương đương mức giảm gần 10 triệu đồng.

Tại hệ thống TopZone, giá niêm yết cho iPhone Air 256GB hiện ở mức 22,99 triệu đồng, trong khi bản 1TB còn 34,99 triệu đồng. CellphoneS cũng áp dụng mức giá giảm sâu cho toàn bộ dòng sản phẩm kèm nhiều ưu đãi trả góp và thu cũ đổi mới. FPT Shop bán phiên bản 1TB ở nhóm giá cạnh tranh nhất thị trường.

Nhiều hệ thống bán lẻ còn triển khai thêm chương trình trợ giá thu cũ đổi mới, hỗ trợ trả góp 0% hoặc tặng kèm phụ kiện nhằm thúc đẩy doanh số trong mùa mua sắm giữa năm.

Theo một số hệ thống bán lẻ, iPhone Air chưa tạo được sức hút lớn như các phiên bản Pro. Ảnh: D.Anh

Khác với các phiên bản Pro vốn có khả năng giữ giá tốt trong thời gian dài, iPhone Air được định vị là dòng sản phẩm thiên về thiết kế mỏng nhẹ và trải nghiệm mới. Theo giới bán lẻ, nguyên nhân khiến iPhone Air chưa được thị trường đón nhận mạnh chủ yếu đến từ mức giá bán ban đầu quá cao.

Do thiết kế siêu mỏng và nhẹ, iPhone Air phải đánh đổi bằng dung lượng pin thấp hơn, khả năng tản nhiệt hạn chế và hệ thống camera không quá vượt trội so với dòng Pro.

Người dùng Việt Nam ở phân khúc cao cấp thường ưu tiên các yếu tố thực dụng như pin lớn, camera mạnh, hiệu năng cao và khả năng giữ giá tốt khi bán lại. Chính vì vậy, nhiều khách hàng sẵn sàng lựa chọn iPhone Pro hoặc Pro Max đời cũ với mức giá tương đương nhưng trải nghiệm toàn diện hơn.

Bên cạnh đó, thị trường smartphone cao cấp đang tăng trưởng chậm, người dùng có xu hướng kéo dài thời gian nâng cấp thiết bị, khiến một mẫu máy thiên về trải nghiệm thiết kế như iPhone Air khó tạo được sức hút doanh số lớn như kỳ vọng.

Không chỉ iPhone Air, nhiều mẫu iPhone 17 series cũng được các hệ thống bán lẻ điều chỉnh giảm giá.

Ghi nhận tại TopZone, phiên bản iPhone 17 256GB hiện còn khoảng 24,09 triệu đồng, giảm gần 1 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu. iPhone 17 Pro 256GB được bán quanh mức 33,89 triệu đồng, còn iPhone 17 Pro Max 256GB giảm về khoảng 36,99 triệu đồng.

Tại hệ thống FPT Shop, giá iPhone 17e 256GB còn khoảng 17,49 triệu đồng, trong khi iPhone 17 tiêu chuẩn 256GB được bán quanh mức 23,99 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng.

Ở phân khúc cao cấp hơn, giá iPhone 17 Pro 256GB xuống còn khoảng 33,79 triệu đồng, giảm 1,2 triệu đồng. iPhone 17 Pro Max 256GB giảm về mức 36,99 triệu đồng, giảm 1 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản iPhone 17 Pro Max 2TB đang được niêm yết khoảng 61,99 triệu đồng, giảm 2 triệu đồng.

Thị trường iPhone bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh về giá khi sức mua ở phân khúc cao cấp phục hồi chậm hơn kỳ vọng. Các đại lý điều chỉnh giảm nhằm kích cầu trong giai đoạn giữa năm và chuẩn bị cho các chương trình mua sắm lớn trong nửa cuối năm.