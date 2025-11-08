Thử nghiệm táo bạo mà một thương hiệu Trung Quốc ít tên tuổi (Tecno với mẫu Spark Slim) khởi xướng từ một năm trước đã khiến Samsung và Apple nghĩ rằng smartphone siêu mỏng sẽ là “xu hướng tiếp theo” trong ngành công nghệ.

Nhưng theo những tin đồn mới nhất, Samsung đã hủy bỏ Galaxy S26 Edge, còn Apple thì cắt giảm mạnh sản lượng iPhone Air do mức độ quan tâm thấp và doanh số đáng thất vọng.

Vậy điểm tương đồng giữa iPhone Mini và iPhone Air là gì? Và nhiều người tin rằng iPhone Air sẽ có chung số phận, có thể chỉ tồn tại đúng hai thế hệ rồi biến mất.

Đánh đổi lớn nhất: Thiết kế đẹp nhưng hy sinh cốt lõi

Điểm giao nhau quan trọng nhất giữa iPhone Mini và iPhone Air là cả hai đều hy sinh tính năng cốt lõi để đổi lấy thiết kế.

iPhone Mini sinh ra để trở thành chiếc máy siêu nhỏ gọn, dễ cầm, dễ dùng bằng một tay và cực kỳ tiện lợi.

Ngược lại, iPhone Air theo đuổi ý tưởng siêu mỏng, siêu nhẹ, dễ bỏ túi và mang lại cảm giác sang trọng khác biệt. Nhưng sự đánh đổi là giống nhau, cả 2 đều có viên pin hạn chế.

Với thân máy siêu mỏng, dung lượng pin buộc phải cắt giảm và vật lý thì không thể bị đánh lừa.

iPhone 12 Mini chỉ có pin 2.227mAh, chật vật để trụ qua một ngày, dù màn hình chỉ 5,4 inch.

iPhone Air có pin 3.149mAh, lớn hơn đáng kể nhưng lại phải “gánh” màn hình 6,5 inch và chip mạnh hơn, khiến máy cũng chỉ trụ khoảng một ngày.

Trong các khảo sát của PhoneArena qua nhiều năm, thời lượng pin luôn nằm trong nhóm yếu tố quan trọng nhất mà người dùng quan tâm khi chọn mua điện thoại.

Thời lượng pin quá kém trên iPhone 12 Mini và 13 Mini buộc Apple phải tạo ra MagSafe Battery Pack, một pin gắn ngoài cho máy.

Phụ kiện này giúp Mini trở thành chiếc máy đủ dùng cả ngày, nhưng cũng phá hỏng chính ý tưởng ban đầu về smartphone nhỏ gọn. Cầm máy với pin MagSafe chẳng còn “mini” nữa.

Và bây giờ, khi Apple giới thiệu phiên bản MagSafe Battery mới ngay sau khi ra mắt iPhone Air, cảm giác tình huống trong quá khứ lại xuất hiện.

Tại sao lại tạo ra chiếc điện thoại mỏng nhất thị trường, rồi gắn thêm cục pin dày phía sau?

Không chỉ Apple từng làm điều này. Motorola từng có dòng Moto Z (năm 2016), siêu mỏng chỉ 5,2mm, và cho phép gắn thêm các module trong đó có pin ngoài. Thậm chí nhiều máy được tặng kèm pin ngay trong hộp.

Nhưng Moto Z và iPhone Mini giờ đều chung số phận: đã bị khai tử.

Sự thật phũ phàng: Đây là thị trường ngách

Ngay cả trước khi bàn về giá, vấn đề lớn của iPhone Mini và iPhone Air là chúng phục vụ những nhóm người dùng quá đặc thù.

Khi Apple tung iPhone 12 Mini, thị trường không hề có nhu cầu với điện thoại màn nhỏ. Và điều tương tự xảy ra với iPhone Air - chẳng ai thật sự cần smartphone siêu mỏng.

Samsung với Edge và Apple với iPhone Air đang chạy theo xu hướng không xuất phát từ nhu cầu của người dùng.

Trải nghiệm với iPhone Air là cầm thì thích, nhưng cảm giác “wow” biến mất rất nhanh, và những nhược điểm lộ rõ: Chỉ có một camera; Thời lượng pin hạn chế rõ rệt.

Trong khi đó, iPhone 17 có thời lượng pin dài hơn 30% - điều cực kỳ quan trọng trong thực tế sử dụng.

iPhone Air sẽ có thêm 1 cơ hội?

iPhone Mini khi ra mắt là mẫu rẻ nhất trong dòng, nhưng chênh lệch giá với iPhone 12 bản tiêu chuẩn lại quá nhỏ. Người dùng chỉ cần chi thêm một chút là có máy lớn hơn, pin tốt hơn và Mini thất bại.

iPhone Air thậm chí rơi vào hoàn cảnh khó hơn khi có giá 999 USD, trong khi iPhone 17 tiêu chuẩn lại thực tế hơn, đầy đủ tính năng hơn lại có giá 799 USD. Còn bản Pro giá chỉ cao hơn Air một chút, nhưng vượt trội về camera, pin và công nghệ.

Kết quả là iPhone Air bị kẹt giữa hai phân khúc, chẳng ai chọn. Apple đã tự đẩy Air vào “vùng đất vô chủ”.

Nếu lặp lại mô hình của iPhone Mini, Apple sẽ cho Air thêm một cơ hội để chứng minh, rồi quyết định dựa trên doanh số. Không gì khiến công ty thay đổi nhanh hơn việc mất tiền.

