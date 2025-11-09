Những thông tin mới nhất từ nguồn nổi tiếng Digital Chat Station cho thấy Apple sẽ thực hiện loạt nâng cấp lớn về màn hình, camera, thiết kế mặt lưng và thậm chí là pin.

Nếu những rò rỉ này trở thành sự thật, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là các mẫu iPhone chứa nhiều công nghệ “lần đầu tiên xuất hiện”.

Rò rỉ ác màu mới của iPhone 18 Pro. Ảnh: 9to5mac

Màn hình: Lỗ đục siêu nhỏ và hệ thống Face ID biến mất

Theo Digital Chat Station, Apple sẽ áp dụng công nghệ HIAA (hole-in-active-area) để tạo ra một lỗ đục nhỏ như kim trên màn hình, dành cho camera selfie. Điều này khác hoàn toàn so với thiết kế Dynamic Island hiện tại.

Một số nguồn tin uy tín – bao gồm Ross Young và The Information – trước đó cũng khẳng định iPhone 18 Pro sẽ loại bỏ mô-đun dạng “viên thuốc” trên màn hình.

Camera trước sẽ nằm trong một lỗ siêu nhỏ ở góc trên bên trái, còn toàn bộ hệ thống Face ID sẽ được giấu hoàn toàn bên dưới lớp màn hình.

Câu hỏi đặt ra là: Dynamic Island có biến mất? Hiện chưa ai chắc chắn. Có thể giao diện này sẽ xuất hiện khi cần thiết, dù phần cứng nhận diện khuôn mặt đã được giấu hoàn toàn.

Một rò rỉ khác cho biết kích thước màn hình vẫn giữ nguyên: iPhone 18 Pro 6,3 inch và iPhone 18 Pro Max 6,9 inch.

Nhưng Digital Chat Station nói thêm rằng “hình dạng màn hình sẽ thay đổi”, dù chưa rõ Apple sẽ tùy chỉnh theo hướng nào.

Camera có khẩu độ thay đổi như máy ảnh chuyên nghiệp

Nếu các flagship hiện nay đa phần dùng khẩu độ cố định, thì iPhone 18 Pro có thể là chiếc iPhone đầu tiên cho phép thay đổi khẩu độ camera như máy ảnh DSLR.

Thông tin này phù hợp với dự đoán từ nhà phân tích Ming-Chi Kuo hồi năm 2024. Theo đó, camera chính 48MP sẽ sử dụng các lá khẩu giúp người dùng cân chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến.

Video concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Sam Tech)

Đây là bước tiến cực lớn trong khả năng kiểm soát chiều sâu trường ảnh, độ sáng và chất lượng chụp đêm.

Apple không chỉ tập trung vào chất lượng ống kính. Cụm camera ngang – thiết kế gây tranh cãi từ năm 2025 – sẽ tiếp tục xuất hiện. Tuy nhiên, mặt lưng sẽ thay đổi đáng kể.

Mặt lưng trong suốt: Apple táo bạo hơn trong ngôn ngữ thiết kế

Digital Chat Station từng gợi ý rằng Apple sẽ thử nghiệm mặt lưng “bán trong suốt”. Điều này có thể cho phép nhìn thấy một số chi tiết phần cứng bên trong, chẳng hạn như vòng nam châm MagSafe.

Thiết kế này gợi nhớ đến smartphone của thương hiệu Nothing – công ty khởi xướng trào lưu điện thoại lộ nội thất. Nếu Apple thực sự áp dụng, đây sẽ là một thay đổi táo bạo về mặt thẩm mỹ và nhận diện sản phẩm.

Trong nhiều năm, Apple luôn giữ triết lý "tối giản bên ngoài, hoàn thiện bên trong". Mặt lưng bán trong suốt có thể đánh dấu một sự chuyển mình, đưa thiết kế iPhone từ tinh tế sang thể hiện cá tính.

Pin: Lần đầu tiên pin được bọc thép

Một điểm đột phá khác: iPhone 18 Pro Max được cho là mẫu iPhone đầu tiên sử dụng pin bọc vỏ thép.

Cấu trúc này không chỉ tăng độ bền và khả năng quản lý nhiệt, mà còn giúp phân tán nhiệt tốt hơn khi chip xử lý và modem hoạt động ở cường độ cao.

Việc kết hợp mặt lưng kính và pin bọc thép cho thấy Apple đang hướng đến thiết kế tối ưu hiệu suất và độ ổn định trong quá trình sử dụng lâu dài.

Cấu hình: Chip 2nm và RAM 12GB

Tất cả các mẫu iPhone 18 dự kiến sẽ trang bị chip 2nm – bước nhảy quan trọng trong ngành bán dẫn, giúp tăng hiệu năng và giảm lượng tiêu thụ điện. RAM cũng được nâng lên 12GB, đưa iPhone ngang tầm với các flagship Android cao cấp về đa nhiệm.

Tuy nhiên, lộ trình ra mắt sẽ thay đổi: Chỉ iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone gập đầu tiên được giới thiệu trong năm 2026. Các phiên bản còn lại sẽ xuất hiện vào mùa xuân năm 2027.

Điều đó có nghĩa, Apple đang thực hiện chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm Pro – tương tự cách họ đã làm với iPad.

Nếu những rò rỉ này chính xác, iPhone 18 Pro không chỉ đơn thuần là một bước nâng cấp – mà là sự thay đổi định hình lại tương lai smartphone của Apple.

Năm 2024–2025, Apple bị chỉ trích vì thiếu bước tiến lớn trong AI, khi Siri vẫn chưa đạt kỳ vọng. iPhone 16 tập trung vào AI, nhưng lại không mang đến những trải nghiệm quá thuyết phục.

Sang iPhone 17 Pro, Apple chuyển hướng sang phần cứng và điều đó giúp thiết bị gặt hái thành công.

Với iPhone 18 Pro, Apple dường như đang tiếp tục triết lý đó: Loại bỏ phần cắt màn hình để tối ưu hiển thị; Cho phép người dùng kiểm soát khẩu độ như máy ảnh chuyên nghiệp; Thêm mặt lưng trong suốt, tạo dấu ấn thiết kế; Nâng cấp pin để đảm bảo hiệu năng tối đa.

iPhone 18 Pro sẽ loại bỏ phần cắt màn hình để tối ưu hiển thị.

Có tin đồn Apple sẽ dùng Google Gemini để cải thiện Siri, nhưng điều này khó tạo lợi thế cạnh tranh vì AI không phải "sản phẩm do chính Apple tạo ra".

Thay vào đó, Apple chọn con đường ít ai cạnh tranh được: đầu tư vào phần cứng và trải nghiệm thực tế.

Apple đang quay lại thế mạnh cốt lõi của mình: phần cứng và trải nghiệm người dùng. iPhone 18 Pro – với loạt công nghệ lần đầu tiên xuất hiện – có thể là mẫu iPhone giúp Apple lấy lại vị thế dẫn đầu tuyệt đối trong ngành smartphone.

(Theo PhoneArena, Macworld)