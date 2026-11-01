Apple đã buộc phải tung ra iPhone Duo trong năm 2026 dù sản phẩm chưa thực sự hoàn thiện. Nhưng năm 2027 mới là thời điểm mang tính quyết định.

iFan có lý do để thất vọng khi Apple mất tới 7 năm mới tham gia thị trường điện thoại gập. Đáng lo ngại hơn, sản phẩm đầu tiên của hãng - iPhone Duo có thể đã châm ngòi cho một bê bối về độ bền màn hình, được cộng đồng công nghệ gọi bằng cái tên "Crackgate".

Crackgate: Cơn ác mộng độ bền đeo bám iPhone Duo

Cái tên "Crackgate" có thể vẫn còn quá sớm để sử dụng, bởi Apple chưa công bố chính xác số lượng iPhone Duo bị ảnh hưởng. Có thể chỉ vài trăm thiết bị hoặc nhiều hơn. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là những sự cố này dường như không còn đơn thuần là các trường hợp cá biệt của ba, bốn hay thậm chí 10 người dùng kém may mắn.

Hoàng loạt người dùng phản ánh về sự cố lỗi màn hình iPhone Duo. Ảnh: X

Các vấn đề liên quan đến iPhone Duo đang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Một trong những lỗi được phản ánh nhiều nhất là khu vực phía dưới bên phải màn hình bị nứt hoặc hư hỏng, kèm theo một đường sọc dày và rất dễ nhận thấy.

Những video ghi lại sự cố, bài đăng phàn nàn của người dùng và các bình luận từ giới đánh giá công nghệ đang lan truyền rộng rãi. Đáng chú ý, không ít người đã phải tiết kiệm trong nhiều tháng để sở hữu chiếc điện thoại có giá khởi điểm 2.000 USD, nhưng lại chứng kiến thiết bị gặp trục trặc chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng.

Không chỉ những người mua iPhone Duo thất vọng, các nhà đánh giá công nghệ cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước những vấn đề về độ bền. Trong khi đó, những người vốn không có thiện cảm với Apple lại tận dụng sự việc để chế giễu sản phẩm.

iPhone Duo thậm chí đã trở thành đề tài cho hàng loạt ảnh chế trên Internet. Điều này cho thấy chiếc điện thoại từng được kỳ vọng tạo ra bước ngoặt cho Apple đang phải đối mặt với một màn ra mắt đầy sóng gió.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm không hẳn là hình ảnh thương hiệu Apple bị tổn hại đến đâu. Khi đã nằm trong nhóm ba công ty có giá trị lớn nhất thế giới, việc được tất cả mọi người yêu thích có lẽ không còn là ưu tiên hàng đầu của hãng. Một tập đoàn có quy mô như Apple hoàn toàn có khả năng vượt qua những đợt chỉ trích trên truyền thông.

Vấn đề lớn hơn nằm ở tương lai của thị trường smartphone màn hình gập.

Người dùng cần những chiếc điện thoại gập ngày càng tốt hơn, giá dễ tiếp cận hơn, camera chất lượng hơn và có độ bền đủ để sử dụng lâu dài. Sự tham gia của Apple vốn được kỳ vọng sẽ thúc đẩy toàn bộ thị trường phát triển nhanh hơn. Nhưng nếu sản phẩm đầu tiên lại gặp những vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, tác động tích cực đó có thể bị đảo ngược.

Các báo cáo mới nhất cho rằng nguyên nhân khiến iPhone Duo gặp tình trạng nứt màn hình xuất phát từ việc Apple vội vàng đưa sản phẩm ra thị trường. Nhận định này có thể đúng, nhưng cũng cần nhìn nhận rằng Apple gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc ra mắt iPhone Duo trong năm 2026.

2027 mới là thời điểm mang tính quyết định

Sự cố iPhone Duo rõ ràng không phải khởi đầu mà Apple mong muốn đối với một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Thế nhưng, năm tiếp theo lại là năm 2027, thời điểm chiếc iPhone đầu tiên chính thức kỷ niệm 20 năm ra đời.

Đây chính là yếu tố khiến Apple không thể tiếp tục trì hoãn iPhone Duo. Năm 2007, Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone thế hệ đầu tiên, mở ra cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp điện thoại di động. Hai thập kỷ sau, Apple cần một sản phẩm đủ sức tạo ra dấu ấn tương tự để đánh dấu cột mốc quan trọng này.

Trong bối cảnh đó, một chiếc iPhone màn hình gập thế hệ đầu tiên liên tục gặp sự cố về độ bền chắc chắn không phải hình ảnh mà Apple muốn gắn với lễ kỷ niệm 20 năm iPhone.

Vì vậy, iPhone Duo 2 sẽ phải đảm nhận một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn. Sản phẩm không chỉ cần khắc phục toàn bộ những nhược điểm của thế hệ đầu tiên mà còn phải mang đến những nâng cấp phần cứng đủ lớn để người dùng quên đi những tranh cãi hiện tại.

Một viên pin dung lượng lớn hơn, hệ thống camera tốt hơn hay bản lề bền bỉ hơn có thể là những hướng nâng cấp đáng chú ý. Tuy nhiên, chỉ cải thiện một vài thông số kỹ thuật là chưa đủ.

Nếu iPhone Duo 2 chỉ đơn giản là phiên bản cũ được gia cố để không còn bị nứt màn hình, Apple khó có thể thuyết phục người dùng rằng đây là một bước tiến thực sự. Đặc biệt, với mức giá khởi điểm lên tới 1.999 USD, kỳ vọng dành cho một chiếc iPhone màn hình gập cao cấp chắc chắn lớn hơn nhiều so với việc thiết bị chỉ hoạt động ổn định.

Người dùng muốn một sản phẩm hoàn thiện, có trải nghiệm khác biệt, camera xứng đáng với mức giá cao cấp và độ bền đủ để sử dụng trong nhiều năm. Apple cần chứng minh rằng hãng không chỉ biết cách tạo ra một chiếc điện thoại gập, mà còn có thể làm ra một sản phẩm tốt hơn những đối thủ đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Apple hiện chỉ còn khoảng một năm để tìm ra nguyên nhân thực sự đằng sau những sự cố của iPhone Duo, đồng thời hoàn thiện thế hệ kế nhiệm. Thời gian không còn nhiều và áp lực dành cho hãng đang ngày càng lớn.

iPhone Duo 2, nếu ra mắt trong năm 2027 như dự kiến, sẽ không đơn thuần là một bản nâng cấp sản phẩm. Đây còn là cơ hội để Apple lấy lại niềm tin của người dùng, chứng minh năng lực kỹ thuật và khẳng định vị thế trong một phân khúc mà hãng đã tham gia quá muộn.

Nếu làm tốt, Apple vẫn có thể biến những thất bại ban đầu thành bước đệm cho một thế hệ thiết bị hoàn thiện hơn. Nhưng nếu iPhone Duo 2 tiếp tục gặp vấn đề về độ bền, thiếu những nâng cấp đáng kể hoặc không tạo ra trải nghiệm vượt trội, hãng sẽ phải đối mặt với câu hỏi lớn hơn: liệu có đáng để tiếp tục theo đuổi thị trường điện thoại màn hình gập hay không?

(Theo PhoneArena, Macworld, Tom's Guide)