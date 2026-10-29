Những sự cố nứt màn hình trên iPhone Duo đang làm dấy lên nghi vấn Apple đã quá nóng vội khi đưa mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên ra thị trường.

Theo tiết lộ từ một nhân viên Foxconn, hãng được cho là đã hạ thấp tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng để bảo đảm đủ số lượng iPhone Duo xuất xưởng đúng thời hạn, bất chấp tỷ lệ thành phẩm thấp và nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Một chiếc iPhone Duo bị nút sọc màn hình. Ảnh: Ảnh: Reddit

Đối với người hâm mộ Apple, ngày iPhone Duo chính thức lên kệ đáng lẽ phải là cột mốc đáng nhớ. Tuy nhiên, niềm vui nhanh chóng bị thay thế bởi sự thất vọng khi nhiều thiết bị được báo cáo gặp lỗi chỉ sau vài giờ sử dụng.

Đáng lo ngại hơn, đây không đơn thuần là những trục trặc phần mềm mà có thể liên quan đến một khiếm khuyết nghiêm trọng trong thiết kế màn hình gập.

iPhone Duo dính bê bối nứt màn hình ngay ngày đầu mở bán

Sự cố đang được cộng đồng mạng gọi là “Crackgate”, ám chỉ hàng loạt báo cáo về tình trạng màn hình iPhone Duo bị hư hỏng bất thường.

Theo những thông tin được công bố, một bộ phận nằm bên dưới màn hình gập bên trong, tại khu vực bản lề, dường như có thể bị lệch khỏi vị trí trong quá trình sử dụng thông thường.

Khi người dùng gập hoặc mở máy, bộ phận này có thể đẩy ngược lên bề mặt màn hình, tạo áp lực khiến tấm nền bị nứt.

Vết nứt thường kéo dài theo chiều dọc, từ trên xuống dưới, ngay chính giữa màn hình.

Sau đó, các đường sọc xuất hiện do điểm ảnh bị kẹt hoặc chết, thậm chí toàn bộ màn hình có thể ngừng phản hồi hoặc chuyển sang trạng thái đen hoàn toàn.

Điều khiến sự việc trở nên nghiêm trọng khi lỗi được cho là xuất hiện trong những thao tác gập mở thông thường, thay vì chỉ xảy ra khi thiết bị chịu va đập mạnh hoặc bị tác động bất thường.

Nếu những báo cáo này được xác nhận, đây sẽ là vấn đề đáng lo ngại đối với một sản phẩm có giá bán cao và được Apple định vị ở phân khúc cao cấp.

Với smartphone màn hình gập, độ bền của tấm nền và bản lề vốn là những yếu tố quyết định trải nghiệm lâu dài của người dùng.

Nhân viên Foxconn tiết lộ Apple có thể đã hạ tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng

Theo một báo cáo mới được dịch từ nguồn tin nước ngoài, một nhân viên Foxconn giấu tên cho biết Apple đã nới lỏng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nhằm bảo đảm có đủ iPhone Duo xuất xưởng vào ngày mở bán.

Nguồn tin cho rằng tỷ lệ thành phẩm của thiết bị thấp đáng thất vọng khi tháng 10 đến gần. Trong khi đó, Apple đã quyết định đưa iPhone Duo ra mắt sau iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, khiến áp lực hoàn thành kế hoạch sản xuất ngày càng lớn.

Một chiếc iPhone Duo bị hỏng tại một cửa hàng Apple ở Toronto. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Trước tình thế đó, Apple được cho là đã lựa chọn giảm bớt mức độ kiểm soát chất lượng để tăng số lượng thiết bị có thể đưa ra thị trường đúng hạn.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đây là thông tin từ một nguồn tin ẩn danh, chưa đồng nghĩa với việc Apple đã chính thức xác nhận hạ tiêu chuẩn kiểm định.

Mối liên hệ trực tiếp giữa quy trình kiểm soát chất lượng và những trường hợp nứt màn hình cũng cần được xác minh thêm.

Dù vậy, cáo buộc này vẫn đặt ra câu hỏi lớn về cách Apple quản lý quá trình phát triển sản phẩm mới.

Nếu một thiết bị được tung ra thị trường khi tỷ lệ thành phẩm còn thấp và các vấn đề về độ bền chưa được giải quyết triệt để, rủi ro không chỉ nằm ở chi phí bảo hành mà còn có thể ảnh hưởng đến niềm tin của khách hàng.

iPhone Duo còn nhiều lỗi, từ phần mềm đến trải nghiệm sử dụng

Theo bài viết, nứt màn hình không phải vấn đề duy nhất của iPhone Duo. Thiết bị còn bị phản ánh gặp nhiều trục trặc trong quá trình vận hành, khiến trải nghiệm thực tế chưa tương xứng với kỳ vọng dành cho một sản phẩm cao cấp.

Một số ứng dụng không hiển thị hoặc hoạt động như mong đợi khi sử dụng trên màn hình gập.

Một số máy còn phát ra tiếng kêu cót két khi người dùng đóng hoặc mở thiết bị, làm dấy lên thêm lo ngại về độ hoàn thiện của bản lề và kết cấu tổng thể.

Đáng chú ý, ngay cả những ứng dụng do Apple phát triển và tối ưu hóa cho iPhone Duo cũng được cho là xuất hiện lỗi bất thường.

Một số thành phần giao diện có lúc ngừng phản hồi mà không rõ nguyên nhân. Trong khi đó, cách bố trí thanh bên trên màn hình ngoài bị đánh giá là chưa thực sự hợp lý.

Những vấn đề này cho thấy Apple có thể chưa hoàn thiện đầy đủ cả phần cứng lẫn phần mềm trước khi thương mại hóa sản phẩm.

Với một thiết bị có thiết kế khác biệt đáng kể so với iPhone truyền thống, khả năng tối ưu giao diện cho nhiều trạng thái sử dụng là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Người dùng không chỉ kỳ vọng màn hình lớn hơn khi mở máy, mà còn cần các ứng dụng chuyển đổi liền mạch giữa hai trạng thái, giao diện hoạt động ổn định và những thao tác cơ bản không phát sinh lỗi.

Theo PhoneArena, nguyên nhân sâu xa đằng sau quyết định ra mắt iPhone Duo có thể là áp lực cạnh tranh. Apple không muốn tiếp tục đứng ngoài thị trường smartphone màn hình gập, vốn đã phát triển trong nhiều năm với sự tham gia của các đối thủ lớn.

Sau khoảng 8 năm kể từ khi những mẫu smartphone gập thương mại đầu tiên xuất hiện trên thị trường, Apple mới bước vào cuộc chơi bằng sản phẩm của riêng mình.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục trì hoãn có thể khiến hãng gặp bất lợi về hình ảnh thương hiệu, đặc biệt khi các đối thủ đã có nhiều thế hệ thiết bị để cải tiến thiết kế và phần mềm.

Chiếc iPhone Duo này đã hỏng màn hình ngay cả khi quá trình thiết lập ban đầu còn chưa hoàn tất. Ảnh: Reddit/PhoneArena

Apple thậm chí đã phải từ bỏ một phần tham vọng ban đầu về chiếc iPhone gập gần như không có nếp gấp trên màn hình. Camera ẩn dưới màn hình bên trong cũng bị đánh giá là có chất lượng phần cứng chưa tốt.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8, Huawei Pura X Max và Xiaomi 18 Fold được nhắc đến như những đối thủ mà Apple muốn cạnh tranh bằng một thiết bị mang trải nghiệm iOS.

Việc iPhone Duo xuất hiện trên thị trường trong năm nay được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với màn khởi đầu nhiệm kỳ của tân CEO John Ternus.

Do đó, Apple có thể đã đặt mục tiêu ra mắt lên trước việc hoàn thiện sản phẩm, chấp nhận những thỏa hiệp về thiết kế, phần mềm và kiểm soát chất lượng, để không bỏ lỡ thời điểm tham gia thị trường.

(Theo PhoneArena, TechCrunch, 9to5mac)