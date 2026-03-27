Một tin đồn “điên rồ” mới xuất hiện trong thế giới smartphone. Và lần này, tâm điểm lại là camera iPhone - lĩnh vực mà Apple luôn được đánh giá cao về chất lượng, nhưng đôi khi bị cho là thiếu “độ linh hoạt” so với các đối thủ Android cao cấp, đặc biệt là các hãng Trung Quốc.

Hệ thống camera sau trên iPhone 17 Pro Max. Ảnh: Tom's Guide

Hiện tại, iPhone vẫn chụp ảnh rất tốt, thậm chí thuộc nhóm dẫn đầu về độ ổn định và khả năng xử lý hình ảnh. Tuy nhiên, ngay cả iPhone 17 Pro Max cũng chưa thể sánh với sự đa dạng của những hệ thống camera “khủng” mà các hãng Trung Quốc đang triển khai.

Nhiều flagship Android hiện nay sở hữu cụm bốn camera, cảm biến kích thước lớn, thậm chí sử dụng hai cảm biến 200MP riêng biệt cho camera chính và camera zoom.

Những cấu hình như vậy mang lại lợi thế lớn về khả năng chụp ảnh linh hoạt trong nhiều điều kiện khác nhau.

Không phải ngẫu nhiên mà các mẫu như Xiaomi 17 Ultra, Vivo X300 Ultra hay Oppo Find X9 Ultra đang được xem là những “ông vua” nhiếp ảnh di động.

Những thiết bị này tập trung tối đa vào phần cứng camera, từ cảm biến lớn, ống kính chất lượng cao đến hệ thống xử lý hình ảnh mạnh mẽ. Nhưng điều thú vị là: nếu một chiếc iPhone mới sử dụng chung một phần cứng camera với các đối thủ này thì sao?

Tin đồn "điên rồ" về camera 200MP cho iPhone

Theo nguồn tin từ leaker nổi tiếng Digital Chat Station, Apple có thể đang cân nhắc sử dụng cảm biến Sony LYT-901, loại dự kiến xuất hiện trên Oppo Find X9 Ultra. Điều này khiến nhiều người suy đoán rằng Apple có thể sẽ dùng cùng phần cứng camera với các flagship Android cao cấp.

Tuy nhiên, cảm biến này nhiều khả năng sẽ không xuất hiện trên iPhone 18 mà có thể đến muộn hơn, vào thế hệ iPhone năm 2027. Điều đó đồng nghĩa thiết bị này có thể là iPhone 19, hoặc thậm chí iPhone 20 nếu Apple quyết định thay đổi chu kỳ đặt tên để kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone đầu tiên.

Trước đây, đã từng có tin đồn Apple sẽ chuyển sang cảm biến 200MP do Samsung sản xuất. Nhưng nếu Apple chọn Sony LYT-901, đây có thể là bước ngoặt đáng chú ý trong chiến lược camera của hãng.

Sony LYT-901 được giới thiệu vào cuối năm 2025 và nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới công nghệ.

Đây là cảm biến CMOS dạng stacked với kích thước 1/1.12 inch, khá lớn đối với smartphone.

Cảm biến sử dụng pixel 0.7 micron cùng công nghệ Quad-Quad Bayer, cho phép gom pixel để cải thiện khả năng chụp thiếu sáng nhưng vẫn giữ được độ phân giải cao nhờ xử lý AI.

LYT-901 có thể chụp ảnh 200MP ở tốc độ lên đến 10 khung hình/giây hoặc ảnh 50MP ở 30 khung hình/giây. Ngoài ra, cảm biến này còn hỗ trợ crop zoom với mức suy giảm chất lượng tối thiểu, một yếu tố cực kỳ quan trọng trong nhiếp ảnh di động hiện đại.

Nếu Apple thực sự sử dụng cảm biến này, iPhone có thể nâng tầm khả năng zoom và chụp ảnh chi tiết đáng kể.

Camera vẫn là yếu tố quyết định flagship

Ngày nay, smartphone cao cấp không chỉ được đánh giá qua hiệu năng hay dung lượng pin, mà chủ yếu xoay quanh trải nghiệm camera.

Dĩ nhiên, flagship vẫn cần chip mạnh, pin lớn, thiết kế cao cấp và các tính năng độc quyền. Nhưng camera mới là yếu tố khiến người dùng sẵn sàng nâng cấp.

Tuy nhiên, việc tạo nên một camera xuất sắc không chỉ đơn giản là lắp cảm biến mới. Phía trước cảm biến là hệ thống ống kính với khẩu độ, số thấu kính, lớp phủ quang học và nhiều yếu tố khác.

Sau đó là bộ xử lý tín hiệu hình ảnh (ISP), thành phần chuyển dữ liệu ánh sáng thô thành hình ảnh hoàn chỉnh.

Ngoài ra, mỗi hãng còn có “chất ảnh” riêng, từ cân bằng trắng, tái tạo màu sắc, kiểm soát nhiễu đến xử lý HDR. Và không thể bỏ qua nhiếp ảnh điện toán, nơi thuật toán đóng vai trò ngày càng quan trọng.

Vì vậy, cùng một cảm biến nhưng hai chiếc điện thoại khác nhau vẫn có thể cho ra kết quả hoàn toàn khác biệt.

Xiaomi 17 Ultra với cảm biến telephoto tiềm vọng 200MP. Ảnh: Xiaomi

Dù phần mềm và ống kính rất quan trọng, cảm biến vẫn là yếu tố trung tâm. Bạn có thể đầu tư một ống kính cực đắt tiền cho máy ảnh DSLR, nhưng điều đó không thể khiến cảm biến tạo ra dải tương phản động cao hơn nếu bản thân cảm biến không hỗ trợ.

Nói cách khác, cảm biến luôn mang theo những giới hạn và đặc điểm riêng của nó. Việc chuyển sang cảm biến lớn hơn và tiên tiến hơn thường mang lại lợi ích rõ rệt về chi tiết, khả năng thu sáng và dải tương phản.

Hiện tại, camera chính trên iPhone 17 Pro sử dụng cảm biến Sony IMX903 kích thước 1/1.28 inch với khẩu độ f/1.8.

Nếu Apple nâng cấp lên cảm biến lớn hơn như LYT-901, đây sẽ là bước tiến đáng kể về phần cứng.

Điều này có thể giúp iPhone mới cạnh tranh trực tiếp hơn với các flagship Android trong lĩnh vực nhiếp ảnh.

Ý tưởng Apple sử dụng Sony LYT-901 thực sự khiến giới công nghệ hào hứng. Nếu kết hợp phần cứng mạnh với khả năng xử lý hình ảnh vốn đã rất tốt của Apple, iPhone tương lai có thể trở thành “ông vua” camera mới trên thị trường.

Dĩ nhiên, tất cả vẫn chỉ là tin đồn. Nhưng nếu điều này trở thành sự thật, cuộc đua camera smartphone sẽ bước sang một giai đoạn mới, nơi Apple không chỉ cạnh tranh bằng phần mềm mà còn bằng phần cứng tối tân.

(Theo PhoneArena, Tom's Guide, MacRumors)