Những tin đồn mới nhất cho thấy Apple đang chuẩn bị một bản nâng cấp đáng kể về thiết kế, hiệu năng, camera và kết nối, dù ngoại hình tổng thể có thể iPhone 18 Pro Max không thay đổi quá nhiều so với thế hệ trước.

Phiên bản màu đỏ đặc biệt lần đầu xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max. Ảnh: CNET

Ban đầu, nhiều nguồn tin cho rằng iPhone 18 Pro Max sẽ sử dụng hệ thống Face ID hoàn toàn ẩn dưới màn hình, chỉ để lộ camera trước ở góc trên bên trái. Tuy nhiên, các thông tin mới hơn cho biết Apple có thể chỉ đưa một thành phần của Face ID xuống dưới tấm nền, thay vì toàn bộ. Điều này đồng nghĩa Dynamic Island vẫn tồn tại, nhưng sẽ được thu nhỏ đáng kể, tạo thêm không gian hiển thị.

Dưới đây là những tính năng đáng chú ý nhất được đồn đoán dành cho iPhone 18 Pro Max tính đến tháng 3/2026.

Màu đỏ đặc biệt lần đầu xuất hiện trên dòng Pro

Theo các nguồn rò rỉ, Apple có thể giới thiệu một tùy chọn màu đỏ dành riêng cho dòng iPhone 18 Pro Max. Đây sẽ là điểm mới vì trước đây các màu sắc của dòng Pro thường thiên về tông trung tính như xám titan, xanh đậm hay bạc.

Việc bổ sung màu đỏ có thể giúp Apple tạo sự khác biệt về nhận diện và thu hút người dùng thích thiết kế nổi bật.

Dynamic Island nhỏ hơn nhờ Face ID dưới màn hình

Một thay đổi quan trọng nằm ở phần mặt trước. Thành phần đèn chiếu hồng ngoại (IR) của Face ID được cho là sẽ được đặt dưới màn hình, giúp thu gọn kích thước Dynamic Island.

Dù chưa phải là thiết kế toàn màn hình hoàn toàn, đây vẫn được xem là bước tiến trung gian trước khi Apple chuyển sang Face ID ẩn hoàn toàn trong tương lai.

Kích thước màn hình giữ nguyên như thế hệ trước

Các tin đồn cho thấy Apple vẫn giữ nguyên kích thước 6,3 inch cho iPhone 18 Pro và 6,9 inch cho iPhone 18 Pro Max, tương tự dòng iPhone 17 Pro. Thiết kế mặt sau với cụm camera ba ống kính đặt trên “plateau” cũng không thay đổi lớn, cho thấy Apple đang tập trung vào nâng cấp bên trong hơn là thay đổi hình thức.

Màn hình LTPO+ tiết kiệm pin hơn

Một nâng cấp khác là việc sử dụng màn hình LTPO+ thế hệ mới. Công nghệ này được kỳ vọng cải thiện hiệu quả tiêu thụ năng lượng, từ đó giúp kéo dài thời lượng pin. Với các tác vụ luôn hiển thị hoặc tần số quét biến thiên, LTPO+ có thể giúp thiết bị tối ưu năng lượng tốt hơn so với thế hệ trước.

Camera khẩu độ biến thiên

Camera chính 48MP trên iPhone 18 Pro Max được đồn đoán sẽ hỗ trợ khẩu độ biến thiên. Điều này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, đồng thời kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh.

Một concept iPhone 18 Pro. (Nguồn: Technizo Concept /YouTube)

Tuy nhiên, do cảm biến smartphone vốn nhỏ hơn máy ảnh chuyên dụng, hiệu quả thực tế của cải tiến này vẫn còn là dấu hỏi. Dù vậy, nó vẫn mở ra nhiều khả năng sáng tạo hơn trong nhiếp ảnh di động.

Chip A20 Pro tiến trình 2nm

Apple dự kiến trang bị chip A20 Pro cho dòng iPhone 18 Pro Max, sản xuất trên tiến trình 2nm thế hệ đầu của TSMC. Đây là bước nhảy vọt so với chip A19 Pro 3nm. Kết hợp với thiết kế đóng gói mới, A20 Pro được kỳ vọng mang lại mức tăng hiệu năng đáng kể cùng khả năng tiết kiệm điện tốt hơn theo từng năm.

Modem C2 cải thiện tốc độ và tiết kiệm pin

Apple đang tiếp tục chiến lược tự phát triển modem. Sau modem C1 trên iPhone 16e và C1X trên iPhone Air, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ sử dụng modem C2 thế hệ thứ ba. Các cải tiến trước đó đã mang lại tốc độ cao hơn và hiệu quả năng lượng tốt hơn, vì vậy C2 có thể tiếp tục nâng cao trải nghiệm kết nối 5G và LTE.

Chip N2 cho kết nối không dây thế hệ mới

Hầu hết iPhone 17 và iPhone Air sử dụng chip N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. Dòng iPhone 18 Pro Max dự kiến nâng cấp lên chip N2. Dù chưa rõ chi tiết cải tiến, nhiều khả năng Apple sẽ nâng cao độ ổn định kết nối, tốc độ truyền dữ liệu và hiệu suất của các tính năng như Personal Hotspot hay AirDrop.

Những thay đổi bổ sung khác

Ngoài các nâng cấp kể trên, Apple còn được cho là đang chuẩn bị một số điều chỉnh khác. Nút Camera Control có thể được đơn giản hóa, loại bỏ thao tác vuốt để dễ sử dụng hơn. Phần kính Ceramic Shield ở mặt sau có thể được thiết kế lại để hỗ trợ MagSafe tốt hơn, đồng thời mang lại hiệu ứng kính mờ rõ nét hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng duyệt web qua vệ tinh. Nếu thành hiện thực, tính năng này sẽ giúp người dùng truy cập internet trong điều kiện không có sóng di động, mở rộng đáng kể khả năng kết nối trong các tình huống khẩn cấp.

Bên cạnh đó, iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn một chút so với thế hệ trước, nhằm chứa viên pin lớn hơn. Đây có thể là bước đi nhằm cải thiện thời lượng pin, yếu tố luôn được người dùng quan tâm.

Lộ trình ra mắt nhiều thiết bị mới

Apple được kỳ vọng sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và một mẫu iPhone màn hình gập vào tháng 9 năm nay. Sau đó, đầu năm sau có thể xuất hiện iPhone 18 tiêu chuẩn, phiên bản giá rẻ iPhone 18e và thậm chí là thế hệ iPhone Air thứ hai.

Nếu những tin đồn này trở thành sự thật, iPhone 18 Pro Max sẽ không phải là cuộc cách mạng về thiết kế, nhưng lại là bản nâng cấp mạnh mẽ về công nghệ bên trong. Apple dường như đang từng bước cải tiến trải nghiệm người dùng thông qua hiệu năng, camera và kết nối, đồng thời chuẩn bị cho những thay đổi lớn hơn trong tương lai.

(Theo PhoneArena, AppleInsider, MacRumors)