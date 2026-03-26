Những hình ảnh dựng chất lượng cao vừa xuất hiện đã hé lộ thiết kế có khả năng rất cao của mẫu điện thoại gập “dị biệt” nhất mà Samsung dự kiến ra mắt trong năm 2026. Thiết bị này tạm thời được gọi là Galaxy Z Fold 8 Wide, dù tên chính thức vẫn chưa được xác nhận và được cho là sẽ trình làng vào mùa hè tới.

Phiên bản màn hình rộng hơn của Galaxy Z Fold 8 Wire dự kiến ​​sẽ trông rất giống iPhone Fold. Ảnh: Android Headlines

Sau khi phiên bản “tiêu chuẩn” Galaxy Z Fold 8 bị lộ toàn bộ thiết kế cách đây một ngày, giờ đây “người anh em” màn hình rộng của nó tiếp tục thu hút sự chú ý với loạt ảnh dựng dựa trên dữ liệu CAD từ nhà máy.

Điều này đồng nghĩa các hình ảnh có độ tin cậy khá cao, đặc biệt khi nguồn rò rỉ vốn nổi tiếng chính xác. Tuy vậy, một số chi tiết nhỏ như độ dày viền màn hình vẫn có thể thay đổi vào phút chót. Những bất ngờ, tích cực hoặc tiêu cực, vẫn hoàn toàn có thể xảy ra trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.

Đối thủ trực tiếp của iPhone Fold đang thành hình

Theo các tin đồn mới nhất, Apple đang chuẩn bị tung ra chiếc iPhone gập đầu tiên với thiết kế gần giống iPad mini, dự kiến ra mắt cùng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9 tới. Đây được xem là bước đi “quá muộn” nhưng đầy tham vọng của hãng.

Samsung dường như không muốn bị động. Sau khi thành công khi tung Galaxy S25 Edge siêu mỏng trước thời điểm iPhone Air xuất hiện, nhà sản xuất smartphone lớn thứ hai thế giới tiếp tục chuẩn bị một thiết bị gập kiểu sách có thiết kế được cho là rất giống iPhone Fold, hoặc còn gọi là iPhone Ultra.

Điểm đáng chú ý là mẫu máy mới có thể sở hữu màn hình chính 7,6 inch với tỷ lệ ngắn và rộng, cùng màn hình phụ 5,4 inch trông khá “khác thường”. Cả hai kích thước này đều nhỏ hơn đáng kể so với màn hình 8 inch bên trong và 6,5 inch bên ngoài của Galaxy Z Fold 7, cũng như nhỏ hơn những gì giới phân tích kỳ vọng ở Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn.

Thiết bị có ngoại hình lạ mắt này hiện được gọi là Galaxy Z Fold 8 Wide trong báo cáo mới nhất, nhưng nhiều khả năng đây chưa phải tên thương mại cuối cùng. Cách đặt tên này bị cho là khá “cồng kềnh”, song những lựa chọn khác như Galaxy Z Fold Wide hay Galaxy Wide Fold cũng không hấp dẫn hơn nhiều. Samsung rõ ràng đang đối mặt bài toán khó về chiến lược thương hiệu cho dòng sản phẩm mới.

So với Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn, điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất nằm ở tỷ lệ màn hình hoàn toàn mới. Theo các báo cáo, màn hình chính có tỷ lệ gần 4:3, điều này được kỳ vọng cải thiện đáng kể trải nghiệm xem video và nội dung đa phương tiện. Tỷ lệ này cũng khiến thiết bị giống một chiếc tablet mini hơn là điện thoại kéo dài.

Thoạt nhìn, có thể thấy hai màn hình này khá kỳ lạ so với Z Fold 7. Ảnh: Android Headlines

Tuy nhiên, khi so sánh với iPhone Fold, bức tranh vẫn chưa rõ ràng. Một chi tiết đáng chú ý là Galaxy Z Fold 8 Wide chỉ được trang bị hai camera sau, trong khi phiên bản Galaxy Z Fold 8 tiêu chuẩn có thể sở hữu ba cảm biến. Điều này khiến mẫu “Wide” có nguy cơ lép vế về khả năng chụp ảnh.

Mặt khác, iPhone Fold cũng được đồn đoán chỉ có hai camera sau, vì vậy Galaxy Z Fold 8 Wide vẫn có cơ hội ngang bằng đối thủ, dù khó vượt trội. Về pin, nguồn tin cho biết iPhone Fold có thể đạt dung lượng tới 5.500 mAh, vượt qua con số tối đa khoảng 5.000 mAh của thiết bị Samsung. Tuy nhiên, Galaxy Z Fold 8 Wide có thể giành lợi thế về sạc nhanh với công suất 45W, một mức khá ấn tượng trong phân khúc điện thoại gập.

Kích thước vật lý cũng là yếu tố đáng chú ý. Khi mở ra, thiết bị được cho là có số đo 123,9 x 161,4 x 4,9mm và khi gập lại là 123,9 x 82,2 x 9,8mm. Đây là kích thước khá gọn so với các smartphone gập hiện nay và có thể trở thành điểm cộng nếu Samsung tối ưu tốt độ bền bản lề.

Giá bán sẽ quyết định thành bại

Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất có thể quyết định thành công của Galaxy Z Fold 8 Wide chính là giá bán. Trước đây, Galaxy S25 Edge có giá khởi điểm 1.100 USD và nhiều ý kiến cho rằng nếu mức giá thấp hơn, thiết bị có thể đã thành công hơn trên thị trường đại chúng.

Bài học này có thể lặp lại với dòng Galaxy Z Fold 8. Samsung nhiều khả năng sẽ phải định giá hai phiên bản Z Fold 8 và Z Fold 8 Wide khác nhau, đặc biệt khi bản tiêu chuẩn có những lợi thế rõ ràng như thêm camera hoặc pin lớn hơn.

Trong khi đó, giá của iPhone Fold vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, giới phân tích tin rằng sản phẩm này vẫn sẽ bán được hàng triệu máy bất kể mức giá bao nhiêu, nhờ sức hút thương hiệu Apple. Điều đó buộc Samsung phải thận trọng hơn.

Nếu muốn cạnh tranh hiệu quả, Samsung cần đặt giá Galaxy Z Fold 8 Wide ở mức dễ tiếp cận nhất có thể. Đây gần như là con đường duy nhất để thiết bị có cơ hội thu hút người dùng trong cuộc chiến smartphone gập đang ngày càng khốc liệt.

(Theo PhoneArena, Macworld)