Theo một nguồn tin rò rỉ mới nhất, mốc thời gian hợp lý nhất cho nâng cấp này trên iPhone hiện được đẩy sang năm 2028.

Apple sẽ trang bị camera 200MP cho iPhone 2028. Ảnh: AppleInsider

Từ trước đến nay, Apple luôn coi khả năng chụp ảnh là một trong những yếu tố then chốt giúp iPhone duy trì sức hút trên thị trường.

Tuy nhiên, thay vì chạy theo cuộc đua thông số như nhiều đối thủ Android, hãng vẫn trung thành với cảm biến 48MP trong vài thế hệ gần đây và tỏ ra thận trọng với việc nhảy vọt lên các mức độ phân giải ba chữ số.

Dù vậy, xu hướng chung của ngành công nghiệp cho thấy Apple sớm muộn cũng sẽ tham gia vào cuộc chơi này.

Apple đang thử nghiệm camera periscope 200MP?

Trong một bài đăng mới đây, leaker quen thuộc trên Weibo có tên Digital Chat Station cho biết Apple thực sự đang nghiên cứu công nghệ này.

Theo nguồn tin từ chuỗi cung ứng mà người này dẫn lại, công ty hiện đang đánh giá một ống kính telephoto dạng periscope với cảm biến 200MP.

Dẫu vậy, nội dung ban đầu của bài đăng khá sơ sài và thiếu chi tiết, đến mức bản thân thông tin này cũng có thể được xem là một dự đoán mang tính hiển nhiên.

Với quy mô và vị thế của Apple, việc hãng liên tục nghiên cứu các nâng cấp cho dòng sản phẩm chủ lực là điều không có gì bất ngờ.

Điểm đáng chú ý hơn lại nằm ở phần bình luận. Khi một người dùng dự đoán công nghệ này có thể xuất hiện vào năm 2027, Digital Chat Station đã phản hồi rằng năm 2028 mới là mốc thời gian khả thi hơn.

Cũng cần lưu ý rằng các nguồn tin rò rỉ trên Weibo thường không có độ chính xác cao khi đề cập đến Apple, phần vì họ phải liên tục đưa ra tin mới để duy trì sự chú ý.

Digital Chat Station là một trong những leaker khá nổi tiếng, nhưng độ tin cậy chỉ ở mức tương đối, với lịch sử dự đoán đúng sai xen kẽ.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên thông tin về camera 200MP trên iPhone xuất hiện. Chính Digital Chat Station từng nhắc đến việc Apple thử nghiệm cảm biến này từ tháng 5/2025.

Không chỉ vậy, vào tháng 1, một nhà phân tích của Morgan Stanley cũng từng nhận định rằng iPhone 21 ra mắt năm 2028 sẽ được trang bị camera 200MP.

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau nhận định đó, Digital Chat Station lại cho biết Apple khi ấy mới chỉ đang trong giai đoạn “thử nghiệm thay đổi vật liệu”, thậm chí chưa bắt đầu chế tạo nguyên mẫu.

Đến tháng 3, leaker này tiếp tục điều chỉnh dự đoán, cho rằng việc thử nghiệm cảm biến 200MP nhằm phục vụ cho iPhone 19 Pro vào năm 2027, sớm hơn so với kỳ vọng trước đó.

Nhưng theo cập nhật mới nhất, kế hoạch này dường như lại bị lùi thêm một lần nữa, sang thế hệ tiếp theo.

Những thay đổi liên tục về mốc thời gian phản ánh thực tế rằng việc phát triển một công nghệ camera hoàn toàn mới không hề đơn giản.

Đặc biệt với Apple, nơi mỗi nâng cấp không chỉ cần cải thiện thông số mà còn phải đảm bảo sự tối ưu toàn diện về phần mềm, phần cứng và trải nghiệm người dùng.

Apple vẫn là “ẩn số” lớn của thị trường

Một trong những lý do khiến các tin đồn xung quanh Apple luôn khó xác thực là bởi mức độ bảo mật cực cao trong chuỗi cung ứng của hãng.

Ngay cả những nguồn tin được cho là nội bộ cũng khó có thể nắm bắt đầy đủ lộ trình phát triển sản phẩm.

Dù vậy, giới phân tích và cộng đồng công nghệ vẫn không ngừng đưa ra các dự đoán dựa trên xu hướng chung.

Camera 200MP rõ ràng là một bước tiến hấp dẫn, đặc biệt khi các đối thủ đã triển khai.

Tuy nhiên, nếu lịch sử là thước đo, Apple nhiều khả năng sẽ chỉ tung ra công nghệ này khi họ thực sự hoàn thiện nó, thay vì vội vàng chạy theo cuộc đua thông số.

(Theo AppleInsider, 9to5mac)