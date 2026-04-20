Samsung từng khiến giới công nghệ vừa phấn khích vừa tiếc nuối khi khai tử dòng Galaxy Z TriFold chỉ sau thời gian ngắn xuất hiện tại một số thị trường giới hạn.

Tuy nhiên, những tín hiệu tích cực từ người dùng dường như đã khiến hãng thay đổi chiến lược. Một phiên bản kế nhiệm - Galaxy Z TriFold 2 đang dần lộ diện với hàng loạt cải tiến đáng chú ý, đặc biệt tập trung vào thiết kế và trải nghiệm thực tế.

Galaxy Z TriFold. Ảnh: CNET

Theo các nguồn tin rò rỉ từ Hàn Quốc, Samsung hiện đang phát triển một linh kiện then chốt cho thiết bị này: hệ thống bản lề hoàn toàn mới. Đây được xem là yếu tố quyết định để giải quyết nhược điểm lớn nhất của thế hệ đầu tiên.

Bản lề mới – chìa khóa cho thiết kế mỏng nhẹ hơn

Galaxy Z TriFold đời đầu được đánh giá là một kỳ tích kỹ thuật khi sở hữu cơ chế gập ba độc đáo. Tuy nhiên, việc sử dụng hai bản lề khiến thiết bị trở nên khá dày khi gập lại, làm giảm đáng kể tính tiện dụng.

Để khắc phục điều này, Samsung được cho là đang phát triển một hệ thống bản lề mới, không chỉ giúp tối ưu độ dày mà còn có thể được áp dụng cho các dòng smartphone gập khác trong tương lai. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến lớn trong thiết kế thiết bị gập, vốn luôn phải đánh đổi giữa độ bền và độ mỏng.

Dù khá thanh thoát khi mở ra, Galaxy Z TriFold lại dày tới 12,9mm khi gập lại. Con số này cao hơn đáng kể so với Galaxy Z Fold 7 (8,9mm) và Galaxy S26 Ultra (7,9mm). Không chỉ vậy, trọng lượng 309g cũng khiến thiết bị trở nên nặng nề hơn nhiều so với các flagship thông thường.

Với thế hệ thứ hai, Samsung được cho là đặt mục tiêu rõ ràng: tạo ra một thiết bị nhẹ hơn và mỏng hơn đáng kể. Hệ thống bản lề mới sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc cắt giảm độ dày và khối lượng tổng thể, giúp TriFold 2 trở nên thực tế hơn trong sử dụng hàng ngày.

Tuy vậy, theo các báo cáo trước đó, thiết bị vẫn có thể dày hơn dòng Z Fold hiện tại. Thậm chí, một số nguồn tin còn cho rằng TriFold 2 có thể rộng hơn phiên bản gốc, cho thấy Samsung vẫn ưu tiên không gian hiển thị lớn thay vì thu nhỏ hoàn toàn kích thước.

Thách thức: độ bền và phần mềm

Một điểm đáng chú ý là Galaxy Z TriFold đời đầu chỉ được sản xuất với số lượng rất hạn chế, khoảng 100.000 đến 200.000 máy. Vì vậy, việc sản phẩm “cháy hàng” không hoàn toàn phản ánh thành công thương mại trên quy mô lớn.

Hình ảnh render Galaxy Z TriFold 2. Ảnh: Network Right

Dù vậy, với mức giá lên tới 2.900 USD và vẫn liên tục bán hết chỉ sau vài phút mỗi lần mở bán, rõ ràng sức hút của thiết bị là không thể phủ nhận. Điều này cho thấy thị trường vẫn có nhu cầu mạnh mẽ đối với những thiết bị mang tính đột phá.

Dẫu có thiết kế ấn tượng, Galaxy Z TriFold vẫn đối mặt với nhiều thách thức lớn. Trước hết là độ bền. Với cấu trúc phức tạp gồm nhiều điểm gập, nguy cơ hỏng hóc cao hơn so với smartphone thông thường. Thực tế, đã có ít nhất ba trường hợp thiết bị gặp lỗi được ghi nhận.

Bên cạnh đó, vấn đề phần mềm cũng là một rào cản lớn. Dù phần cứng mang tính đột phá, các nhà phát triển vẫn chưa tìm ra những kịch bản sử dụng thực sự khác biệt cho thiết bị gập ba.

Điều này khiến TriFold chưa thể thuyết phục được nhóm người dùng cao cấp, những người đòi hỏi trải nghiệm vượt trội rõ rệt.

Để đạt được thành công đại chúng, Samsung không chỉ cần cải tiến phần cứng mà còn phải tối ưu hệ sinh thái phần mềm, tạo ra những trải nghiệm mới thực sự tận dụng được lợi thế của màn hình gập ba.

Theo kế hoạch, Galaxy Z TriFold 2 có thể ra mắt vào giữa năm 2027. Dù còn khá xa, nhưng những thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy Samsung đang nghiêm túc quay lại cuộc chơi smartphone gập ba, một phân khúc đầy tiềm năng nhưng cũng không ít rủi ro.

Nếu giải quyết tốt các vấn đề về thiết kế, độ bền và phần mềm, Galaxy Z TriFold 2 hoàn toàn có thể trở thành bước ngoặt mới, không chỉ cho riêng Samsung mà còn cho toàn bộ ngành công nghiệp smartphone trong kỷ nguyên hậu màn hình phẳng.

(Theo PhoneArena, CNET)