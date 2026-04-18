Theo nhiều nguồn tin từ chuỗi cung ứng, năm nay Apple sẽ giới thiệu ba mẫu cao cấp gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và một thiết bị hoàn toàn mới có thể mang tên iPhone Ultra – chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng.

iPhone 18 Pro Max sẽ có mới Dark Cherry dẫn đầu xu hướng năm 2026. Ảnh: Macworld

Trong số những yếu tố khiến người dùng quan tâm nhất mỗi năm, màu sắc luôn đóng vai trò then chốt. Theo thông tin nội bộ được tiết lộ, Apple đang chuẩn bị một màu chủ đạo hoàn toàn mới cho dòng Pro: Dark Cherry – tông đỏ trầm mang phong cách sang trọng và trưởng thành.

Gam màu “đinh” mới: Dark Cherry thay thế Cosmic Orange

Nếu như năm ngoái, iPhone 17 Pro Max gây ấn tượng mạnh với màu Cosmic Orange (cam vũ trụ) rực rỡ, thì Dark Cherry lại đi theo hướng ngược lại: tinh tế, sâu lắng và cao cấp hơn.

Các nguồn tin trước đây từng nhắc đến một màu “đỏ đậm”, nhưng thực tế, sắc đỏ mà Apple chọn gần với màu rượu vang hơn là đỏ tươi kiểu “fruit punch”.

Dù không nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên như Cosmic Orange, Dark Cherry vẫn đủ khác biệt để trở thành dấu ấn nhận diện cho thế hệ iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

Theo thông lệ, Apple cũng nhiều khả năng sẽ khai tử các màu hiện tại, bao gồm cả Cosmic Orange, để nhường chỗ cho bảng màu mới.

Bên cạnh Dark Cherry, Apple được cho là đang thử nghiệm thêm nhiều lựa chọn màu khác cho dòng Pro năm 2026.

Một trong số đó là Light Blue – sắc xanh nhạt tương tự Mist Blue trên dòng iPhone tiêu chuẩn trước đó, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và hiện đại.

Ngoài ra, một phiên bản xám đậm (Dark Gray) cũng đang được phát triển, hướng đến nhóm người dùng yêu thích sự tối giản, trung tính.

Không thể thiếu trong danh sách là màu Silver – tông bạc cổ điển vốn luôn hiện diện trong các dòng iPhone cao cấp.

Theo nguồn tin, các mã màu nội bộ mà Apple đang sử dụng bao gồm: Light Blue - xanh nhạt (Pantone 2121), Dark Cherry - đỏ anh đào đậm (Pantone 6076), Dark Gray - xám đậm (Pantone 426C), Silver - bạc (Pantone 427C).

iPhone 18 Pro có thể có ba màu hoàn toàn mới. Ảnh: Macworld

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tất cả vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Do iPhone 18 Pro Max chưa bước vào sản xuất hàng loạt, Apple hoàn toàn có thể thay đổi hoặc loại bỏ một trong các màu này.

Trên thực tế, hãng không phải lúc nào cũng tung ra đủ bốn tùy chọn màu cho dòng Pro.

Bài học từ năm ngoái vẫn còn đó: dù từng cân nhắc màu đen và xám thép cho iPhone 17 Pro Max, Apple cuối cùng đã không đưa chúng ra thị trường.

Thiết kế quen thuộc, tinh chỉnh nhỏ nhưng đáng giá

Không chỉ màu sắc, thiết kế của dòng iPhone 18 Pro cũng đã lộ diện thông qua các bản vẽ CAD nội bộ. Nhìn chung, Apple vẫn giữ ngôn ngữ thiết kế quen thuộc, với những thay đổi mang tính tinh chỉnh thay vì “lột xác”.

Điểm đáng chú ý nhất là phần Dynamic Island được thu nhỏ lại. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng sẽ có thêm không gian hiển thị trên màn hình khi không sử dụng các tính năng động như Live Activities – một cải tiến nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn trong trải nghiệm thực tế.

Một thay đổi khác liên quan đến cụm camera sau. Theo một số bản dựng, khoảng cách giữa phần kính phía sau và cụm camera lồi (camera bump) đã được thu hẹp.

Dù chưa rõ đây là thiết kế cuối cùng hay chỉ là thử nghiệm, nhưng nó cho thấy Apple đang tìm cách hoàn thiện hơn về mặt thẩm mỹ.

Trước đó, một số nguồn tin từ Trung Quốc cho biết Apple đang áp dụng quy trình mới nhằm giảm sự khác biệt màu sắc giữa mặt kính và khung nhôm.

Nếu đúng, việc thu hẹp khoảng cách giữa các thành phần cũng có thể là một phần của chiến lược này.

iPhone gập thiết kế siêu mỏng, có thể đến muộn hơn

Bên cạnh dòng Pro, chiếc iPhone gập đầu tiên (có thể mang tên iPhone Ultra hoặc iPhone Fold) cũng dần lộ diện. Khác với các mẫu iPhone tiêu chuẩn vốn có nhiều màu sắc trẻ trung, thiết bị này sẽ đi theo hướng tối giản và cao cấp hơn.

Cụ thể, Apple được cho là đang phát triển ba tùy chọn màu cho iPhone gập: bạc (silver), trắng (white) và Indigo – tông xanh đậm tương tự Deep Blue trên dòng Pro trước đó.

Điều này cho thấy Apple muốn định vị sản phẩm này như một thiết bị cao cấp, hướng đến người dùng chuyên nghiệp.

iPhone Fold được cho là sẽ có tùy chọn màu Indigo đậm. Ảnh: Macworld

Về thiết kế, khi mở ra, chiếc iPhone này có kích thước tương đương một chiếc iPad mini. Máy sẽ được trang bị hai camera sau, một camera selfie ở màn hình ngoài và một camera selfie khác nằm ở góc trên bên trái của màn hình trong.

Đáng chú ý, độ mỏng của thiết bị khi mở ra chỉ khoảng 4,7mm, một con số ấn tượng, thậm chí mỏng hơn cả iPhone Air (khoảng 5,6mm). Điều này cho thấy Apple đang đẩy mạnh cuộc đua thiết kế siêu mỏng trong kỷ nguyên smartphone gập.

Theo kế hoạch, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9/2026, thời điểm quen thuộc của Apple trong nhiều năm qua.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng phiên bản iPhone gập có thể lên kệ muộn hơn do quy trình sản xuất phức tạp.

Trong khi đó, các mẫu còn lại như iPhone 18 tiêu chuẩn, phiên bản iPhone 18e và một biến thể Air mới nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào nửa đầu năm 2027.

Nhìn tổng thể, chiến lược của Apple với iPhone 18 Pro Max không nằm ở những thay đổi mang tính cách mạng, mà là sự tinh chỉnh kỹ lưỡng từ màu sắc đến thiết kế. Dark Cherry – gam màu chủ đạo mới phản ánh rõ triết lý này: không phô trương, nhưng đủ khác biệt để tạo dấu ấn.

Trong bối cảnh thị trường smartphone ngày càng bão hòa, những thay đổi nhỏ nhưng tinh tế như vậy có thể chính là yếu tố giúp Apple tiếp tục giữ vững sức hút với người dùng cao cấp trên toàn cầu.

(Theo Macworld, PhoneArena, MacRumors)