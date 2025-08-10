Cho đến nay, iPhone vẫn chưa cho phép người dùng điều chỉnh riêng âm lượng nhạc, thông báo hay chuông, một tính năng mà Android đã có từ hơn một thập kỷ trước.

Hiện tại, iOS chỉ có một thanh trượt âm lượng duy nhất, đồng thời kiểm soát cả nhạc, video và thông báo. Nếu tắt tùy chọn “Thay đổi bằng nút” trong phần Âm thanh & Cảm ứng, âm lượng chuông cũng bị gộp chung, càng thu hẹp khả năng tùy chỉnh.

Điều này khiến những tình huống như vừa muốn chờ cuộc gọi quan trọng, vừa muốn tắt tiếng thông báo gần như bất khả thi trên iPhone, trừ khi người dùng vào chế độ Tập trung và tinh chỉnh từng ứng dụng - một quy trình phức tạp và kém trực quan.

iPhone chỉ có một cài đặt âm lượng dùng cho cả nhạc chuông và thông báo. Ảnh chụp màn hình.

Nguyên nhân được cho là do Apple quá chú trọng đơn giản hóa hoặc giữ nguyên thói quen từ các phiên bản iOS đầu tiên. Tuy nhiên, khi iOS đang dần mở rộng khả năng tùy biến như màn hình khóa đa màu, widget hay thay đổi vị trí ứng dụng, việc bỏ qua một tính năng cơ bản như tách âm lượng khiến nhiều người dùng thất vọng.

Ở chiều ngược lại, Android đã cung cấp thanh trượt riêng cho chuông, thông báo, media và báo thức từ năm 2011. Chỉ với một nút bấm, người dùng có thể điều chỉnh từng loại âm thanh tức thì, dễ dàng và trực quan hơn hẳn.

Giải pháp cho Apple thực ra khá đơn giản: theo PhoneArena, có thể bổ sung menu tách âm lượng ngay trong thanh trượt ở Trung tâm điều khiển. Chỉ cần nhấn giữ, người dùng có thể tùy chỉnh riêng từng mục, kèm các nút tùy chọn nâng cao.

Trong khi Apple luôn đề cao sự tối giản, cách tiếp cận này đôi khi đánh đổi khả năng kiểm soát và trải nghiệm thực tế của người dùng.

(Theo PhoneArena)