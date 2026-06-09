Apple vừa công bố hệ điều hành iOS 27 tại Hội nghị Các nhà phát triển Toàn cầu (WWDC 2026). Trái với những nâng cấp lột xác về giao diện Liquid Glass ở phiên bản tiền nhiệm, iOS 27 tập trung cải thiện hiệu suất, độ ổn định và quản lý tài nguyên. Đáng chú ý, bản cập nhật này duy trì khả năng tương thích với tất cả các thiết bị đã nhận được iOS 26, kéo dài vòng đời phần mềm cho các mẫu máy ra mắt từ năm 2019.

Tối ưu hóa hiệu năng cho phần cứng cũ

Tại WWDC 2026, bà Stacey Ford, Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý chương trình hệ điều hành của Apple, xác nhận dòng iPhone 11 sẽ được cập nhật lên iOS 27 vào mùa thu này. Thay đổi đáng giá nhất là việc tích hợp bộ quản lý CPU tiên tiến - một hệ thống vốn chỉ có trên các mẫu máy đời mới.

"Ngay cả khi bạn đang thực hiện hàng tá công việc cùng lúc đòi hỏi nhiều năng lực tính toán, bộ quản lý CPU sẽ đảm bảo tác vụ phù hợp được thực thi vào đúng thời điểm", bà Ford giải thích. Cải tiến này hứa hẹn khắc phục tình trạng giật lag trên các mẫu máy cũ chạy iOS 26, giúp chúng hoạt động phản hồi nhanh và mượt mà hơn.

Phiên bản iOS 27 beta dành cho lập trình viên. Ảnh: Slash Gear

Với quyết định này, iPhone 11 chuẩn bị bước sang năm thứ tám được hỗ trợ phần mềm. Trong khi đó, các đối thủ cùng thời như Google Pixel 4 hay Samsung Galaxy S10 chỉ nhận được tối đa 3 năm cập nhật nền tảng. Tổng cộng, iOS 27 sẽ tương thích với 30 mẫu iPhone khác nhau, bao gồm cả iPhone SE (thế hệ 2) và các phiên bản mini.

Giới hạn về tính năng trí tuệ nhân tạo

Dù được nâng cấp lên iOS 27, các thiết bị đời cũ sẽ không thể tận hưởng trọn vẹn các tính năng mới, đặc biệt là các công cụ trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence.

Bắt đầu từ iOS 18, các tính năng AI cốt lõi, bao gồm trợ lý ảo Siri được nâng cấp, sẽ bị giới hạn ở các mẫu từ iPhone 15 Pro trở lên. Hơn nữa, Apple cho biết các mô hình AI xử lý trực tiếp trên thiết bị mạnh mẽ nhất sẽ chỉ độc quyền trên các dòng iPhone 17 và iPhone Air.

Bù lại, người dùng các mẫu máy cũ vẫn sẽ nhận được các tinh chỉnh thiết kế nhỏ, chẳng hạn Trung tâm thông báo trượt từ trái sang trong iOS 27, cùng các bản vá về quyền riêng tư và tối ưu hóa thời lượng pin.

Bản cập nhật iOS 27 bản thử nghiệm dành cho nhà phát triển hiện đã có thể cài đặt, trong khi phiên bản chính thức dự kiến sẽ phát hành rộng rãi vào tháng 9 tới, cùng thời điểm ra mắt dòng iPhone 18 Pro và các mẫu iPhone màn hình gập.

Danh sách đầy đủ các mẫu iPhone được cập nhật iOS 27

Dòng iPhone 17: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro, 17 Pro Max, 17e

Dòng iPhone 16: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max, 16e

Dòng iPhone 15: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

Dòng iPhone 14: iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

Dòng iPhone 13: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, SE 3

Dòng iPhone 12: iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

Dòng iPhone 11: iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, SE 2

(Theo Insider, BGR, SlashGear)