Theo thông lệ, Apple sẽ giới thiệu dòng iPhone 18 vào tháng 9/2026, nhưng những tin đồn gần đây cho thấy hãng đang chuẩn bị thực hiện một thay đổi lớn trong chiến lược ra mắt sản phẩm.

Theo các nguồn tin, chỉ ba mẫu máy gồm iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ xuất hiện vào mùa thu năm nay. Trong khi đó, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ bị lùi sang mùa xuân năm 2027, cùng với khả năng xuất hiện của iPhone 18e và thế hệ thứ hai của dòng iPhone Air.

iPhone 17 mang trải nghiệm gần như Pro, trong khi giá rẻ hơn rất nhiều. Ảnh: Shutterstock

Mặc dù Apple chưa chính thức xác nhận kế hoạch này, nhưng đối với những người đang cân nhắc mua chiếc iPhone đầu tiên hoặc muốn nâng cấp từ một mẫu máy cũ hơn, việc chờ đợi đến năm 2027 có thể không phải là lựa chọn khôn ngoan. Thay vào đó, iPhone 17 tiêu chuẩn đang nổi lên như một trong những chiếc iPhone đáng mua nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Điều khiến iPhone 17 trở nên đặc biệt nằm ở chỗ Apple đã mang hàng loạt tính năng vốn chỉ dành riêng cho dòng Pro xuống phiên bản tiêu chuẩn mà không tăng giá bán. Đây là điều hiếm khi xảy ra trong lịch sử phát triển iPhone.

iPhone 17 mang trải nghiệm gần như Pro

iPhone 17 có giá khởi điểm 799 USD, hoặc 829 USD nếu mua trực tiếp từ Apple mà không kích hoạt cùng nhà mạng. Mức giá này hoàn toàn tương đương với iPhone 16 trước đó.

Tuy nhiên, những gì người dùng nhận được lại nhiều hơn đáng kể. Dung lượng lưu trữ cơ bản đã tăng lên 256GB, gấp đôi mức 128GB của iPhone 16 tiêu chuẩn. Chỉ riêng nâng cấp này cũng đã mang lại giá trị lớn trong bối cảnh dung lượng ứng dụng, ảnh và video ngày càng tăng.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở màn hình. iPhone 17 được trang bị tấm nền 6,3 inch giống hệt iPhone 17 Pro. Điều đó đồng nghĩa người dùng lần đầu tiên có thể trải nghiệm màn hình ProMotion 120 Hz trên mẫu iPhone tiêu chuẩn. Công nghệ này giúp thao tác vuốt chạm mượt mà hơn đáng kể so với màn hình 60 Hz truyền thống.

Ngoài ra, màn hình còn đạt độ sáng tối đa lên tới 3.000 nit và hỗ trợ tính năng Always-On Display, cho phép hiển thị thông tin quan trọng ngay cả khi máy đang khóa. Đây từng là những đặc quyền dành riêng cho các mẫu Pro đắt tiền.

Bên trong, iPhone 17 sử dụng vi xử lý A19 mới, đi kèm hệ thống hai camera 48MP ở mặt sau và camera selfie 18MP tương tự các phiên bản Pro. Máy cũng sở hữu thời lượng pin tốt hơn thế hệ trước và hỗ trợ sạc nhanh có dây lên tới 40W.

Tổng thể, iPhone 17 mang đến trải nghiệm rất gần với dòng Pro nhưng có mức giá dễ tiếp cận hơn nhiều.

iPhone 18 có thể không tạo ra bước nhảy vọt lớn

Nếu Apple tiếp tục chiến lược hiện tại, iPhone 18 tiêu chuẩn nhiều khả năng vẫn sẽ duy trì khoảng cách rất nhỏ với phiên bản Pro.

Các tin đồn cho biết máy sẽ được trang bị chip A20 sản xuất trên tiến trình 2nm mới, đi kèm 12GB RAM và modem C2 thế hệ tiếp theo do Apple phát triển. Hãng cũng có thể sử dụng cảm biến camera mới từ Samsung để nâng cao chất lượng hình ảnh.

Tuy nhiên, xét trên trải nghiệm thực tế của người dùng phổ thông, những nâng cấp này có thể không tạo ra sự khác biệt quá lớn so với iPhone 17. Trong khi đó, bước nhảy từ iPhone 16 lên iPhone 17 lại rõ ràng và dễ nhận thấy hơn nhiều.

Về thiết kế, iPhone 18 được cho là vẫn giữ ngoại hình tương tự iPhone 17. Máy có thể sở hữu màn hình sáng hơn đôi chút và Dynamic Island nhỏ hơn. Tần số quét 120 Hz cùng tính năng Always-On gần như chắc chắn sẽ tiếp tục xuất hiện.

Một thay đổi khác có thể liên quan đến nút Camera Control ở cạnh bên. Apple được đồn đoán sẽ loại bỏ các cảm biến điện dung trên nút này để chuyển sang một thiết kế mới đơn giản hơn.

Nhìn chung, iPhone 18 có vẻ là một bản nâng cấp mang tính hoàn thiện thay vì tạo ra cuộc cách mạng về trải nghiệm.

Giá bán iPhone 18 vẫn là dấu hỏi lớn

Một yếu tố quan trọng khác khiến việc chờ đợi trở nên kém hấp dẫn là vấn đề giá bán.

Nhiều nguồn tin dự đoán iPhone 18 vẫn sẽ khởi điểm từ 799 USD với dung lượng 256GB. Tuy nhiên, không có gì đảm bảo Apple có thể giữ nguyên mức giá này.

Trong nhiều tháng qua, ngành công nghiệp smartphone đã chịu áp lực chi phí ngày càng lớn do sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Nhu cầu khổng lồ đối với chip nhớ và bộ lưu trữ phục vụ các hệ thống AI đã đẩy giá linh kiện tăng cao trên toàn cầu.

Apple được cho là đang chấp nhận gánh phần lớn chi phí tăng thêm để duy trì sức cạnh tranh, trong khi nhiều hãng điện thoại khác đã bắt đầu tăng giá sản phẩm mới. Tuy nhiên, nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài, việc iPhone 18 tăng giá là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong khi đó, ở nhiều thị trường, các nhà mạng hiện đã triển khai chương trình trợ giá mạnh cho iPhone 17, thậm chí tặng miễn phí cho những khách hàng đủ điều kiện. Điều này càng khiến chiếc điện thoại trở nên hấp dẫn hơn.

Nếu ngân sách hạn chế, iPhone 16 và iPhone 17e rất đáng cân nhắc

Đối với những người muốn sở hữu một chiếc iPhone mới với chi phí thấp nhất, Apple hiện vẫn cung cấp hai lựa chọn hấp dẫn là iPhone 16 giá 699 USD và iPhone 17e giá 599 USD.

Hai thiết bị này có nhiều điểm tương đồng nhưng mỗi mẫu lại sở hữu những ưu thế riêng.

iPhone 17e là sản phẩm mới hơn, ra mắt vào mùa xuân năm 2026. Máy sử dụng chip A19 giống iPhone 17 tiêu chuẩn, có dung lượng lưu trữ tối thiểu 256GB, thời lượng pin tốt hơn và được bảo vệ bằng kính Ceramic Shield 2 bền bỉ hơn.

Tuy nhiên, iPhone 17e chỉ có một camera sau và tốc độ sạc MagSafe chậm hơn so với iPhone 16.

Ở chiều ngược lại, iPhone 16 hỗ trợ sạc không dây lên tới 22W, cao hơn đáng kể so với mức 15W trên iPhone 17e. Máy cũng được trang bị Dynamic Island cùng độ sáng ngoài trời cao hơn, trong khi iPhone 17e vẫn sử dụng thiết kế “tai thỏ” truyền thống.

Dù lựa chọn mẫu máy nào trong số này, người dùng đều có thể sở hữu một chiếc iPhone mạnh mẽ ngay hôm nay mà không cần chờ đợi thêm nhiều tháng.

Nếu những tin đồn hiện nay là chính xác, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ chỉ xuất hiện vào mùa xuân năm 2027. Tuy nhiên, các nâng cấp dự kiến của thiết bị không đủ lớn để biện minh cho việc trì hoãn mua sắm trong thời gian dài như vậy.

(Theo BGR, PhoneArena, MacRumors)