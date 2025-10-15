Thị trường iPhone cũ sôi động với hàng loạt mẫu máy “cũ đẹp”, “xước nhẹ” được rao bán với giá rẻ chưa từng có. Khảo sát cho thấy, nhiều hệ thống bán lẻ đang tung ra các mẫu iPhone 7, 7 Plus chỉ từ 1,5-3 triệu đồng, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc người lớn tuổi không đòi hỏi cấu hình cao.

Một chiếc iPhone 7 bản 32GB hiện được bán với giá 1,59 triệu đồng. Dù đã ra mắt từ lâu, chiếc điện thoại này vẫn hoạt động ổn định nhờ chip Apple A10 Fusion. Máy có màn hình 4,7 inch, camera sau 12MP, camera trước 7MP, đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh và sử dụng cơ bản hằng ngày như gọi điện, nhắn tin, lướt web hay xem video. Theo đơn vị bán lẻ, mức giá rẻ như vậy là do máy cũ, xước cấn và chỉ được bảo hành 6 tháng.

Cùng mẫu iPhone 7 bản 32GB, máy có tình trạng trầy xước được bán với giá 1,89 triệu đồng, trong khi máy cũ đẹp có giá cao hơn, khoảng 2,19 triệu đồng. So với mức giá ra mắt 18,8 triệu đồng năm 2016, giá hiện tại đã giảm hơn 88%.

Ở tầm giá 2,5-3 triệu đồng, người dùng có thể chọn một số mẫu khác như iPhone 7 Plus bản 32GB (cũ đẹp) giá khoảng 2,79 triệu đồng, hoặc iPhone 7 bản 256GB (máy cũ) giá khoảng 3 triệu đồng.

Nhiều mẫu iPhone cũ có giá khá rẻ. Ảnh: D.A

Khi tăng ngân sách lên khoảng 3-5 triệu đồng, người dùng có thể bước vào “thế giới” iPhone hiện đại hơn với thiết kế tai thỏ, Face ID và chip xử lý mạnh mẽ hơn. Ở phân khúc này, một hệ thống bán lẻ đang bán iPhone 8 bản 64GB (cũ đẹp) giá từ 3,5-4 triệu đồng. Điểm hạn chế là máy vẫn sử dụng Touch ID thay vì Face ID.

Nếu muốn trải nghiệm thiết kế hiện đại hơn, iPhone X 64GB (máy cũ) ở mức giá 4,5-5 triệu đồng là lựa chọn đáng cân nhắc. Đây là model đầu tiên giới thiệu thiết kế tai thỏ, sở hữu màn hình OLED 5,8 inch Super Retina, camera kép 12MP và Face ID. Dù giá chỉ bằng 1/4 so với mức gốc 23 triệu đồng, iPhone X vẫn mang lại cảm giác cao cấp.

Cao cấp nhất trong tầm giá là iPhone XS Max 64GB (máy cũ đẹp), dao động khoảng 5-5,5 triệu đồng. Mức giá này giảm tới 80% so với giá gốc 29 triệu đồng, khiến mẫu máy trở thành lựa chọn “đáng tiền”.

Lý do giá iPhone cũ giảm mạnh là nhà sản xuất Apple liên tục ra mắt thế hệ mới như iPhone 15, 16 hay 17, khiến các dòng đời cũ như iPhone 7, 8 hay X nhanh chóng mất giá trị. Sự sụt giảm mạnh này phản ánh rõ quy luật đào thải trong công nghệ, nhưng cũng mở ra cơ hội cho người tiêu dùng muốn trải nghiệm iOS với chi phí thấp.

Ngoài ra, nguồn cung iPhone cũ dồi dào từ các chương trình thu cũ đổi mới và hàng nhập từ nước ngoài khiến thị trường trở nên bão hòa, đẩy giá giảm sâu.

Thực tế, phần cứng và phần mềm lỗi thời khiến những thiết bị này không còn đáp ứng tốt nhu cầu hiện nay, trong khi nhiều mẫu đã ngừng được cập nhật iOS. Một số mẫu cũ như iPhone 6, 7, 8 chỉ phù hợp với nhu cầu cơ bản như nghe gọi, lướt web hay mạng xã hội nhẹ nhàng. Người mua cũng đối mặt không ít rủi ro như pin chai, linh kiện xuống cấp hoặc khó thay thế.

Theo đó, người mua nên ưu tiên chọn các cửa hàng uy tín để được kiểm tra IMEI, bảo hành và đổi trả rõ ràng. Đừng quá ham rẻ mà chọn những máy quá cũ hoặc trầy xước nặng, bởi đôi khi chi phí sửa chữa còn cao hơn số tiền tiết kiệm được.