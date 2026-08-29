Bốn phiên bản iPhone Ultra đặc biệt

Caviar, thương hiệu nổi tiếng với việc chế tác những phiên bản smartphone cao cấp theo phong cách xa xỉ, vừa mở rộng bộ sưu tập tùy biến dành cho mẫu iPhone Ultra màn hình gập được đồn đoán của Apple.

Caviar hé lộ phiên bản iPhone Ultra màn hình gập giá gần 500 triệu đồng. Ảnh: Caviar

Dòng sản phẩm này ban đầu được Caviar giới thiệu vào tháng 6, nhưng nay đã có thêm 4 thiết kế giới hạn gồm Liquid Metal, Jobs, Magenta và Karat.

Mỗi phiên bản đều được sản xuất với số lượng cực kỳ hạn chế. Caviar chỉ chế tác 17 chiếc Liquid Metal, 9 chiếc Jobs, 19 chiếc Magenta và 19 chiếc Karat.

Việc giới hạn số lượng càng làm tăng tính độc quyền của những mẫu iPhone Ultra vốn đã hướng tới nhóm khách hàng siêu giàu.

Trong số này, Liquid Metal là phiên bản gây chú ý nhất nhờ thiết kế đặc biệt. Caviar sử dụng bạc sterling 925 để tạo nên phần vỏ ngoài được chạm khắc với bề mặt gợn sóng, phản chiếu ánh sáng, đồng thời bổ sung logo Apple dạng ba chiều.

Thiết kế này mang đến diện mạo giống một món đồ trang sức cao cấp hơn là một chiếc smartphone thông thường.

Lấy cảm hứng từ Steve Jobs, kết hợp da cá sấu và vàng 24K

Phiên bản Jobs được xây dựng như một sự tưởng nhớ tới Steve Jobs, đồng sáng lập Apple và là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử ngành công nghệ.

Thiết kế của mẫu máy lấy cảm hứng từ di sản và hình ảnh của ông, qua đó tạo ra một phiên bản có giá trị sưu tầm bên cạnh giá trị sử dụng.

Trong khi đó, Magenta và Karat tập trung mạnh hơn vào vật liệu cao cấp.

Cả hai đều sử dụng da cá sấu, nhưng Magenta nổi bật với tông màu hồng raspberry, còn Karat sử dụng màu đen.

Phần vật liệu này được kết hợp với bạc sterling 925 ở Magenta và vàng 24K ở Karat, tạo nên vẻ ngoài đậm chất xa xỉ.

Giá bán cũng phản ánh mức độ cầu kỳ của từng phiên bản. Karat có giá khởi điểm khoảng 14.130 USD (khoảng 368 triệu đồng), trong khi Liquid Metal là mẫu đắt nhất, lên tới 18.840 USD (khoảng 491 triệu đồng).

Đây là mức giá cao hơn rất nhiều lần so với những mẫu iPhone thương mại thông thường, nhưng Caviar vốn nhắm tới phân khúc khách hàng tìm kiếm các sản phẩm độc bản và giới hạn.

iPhone Ultra màn hình gập vẫn chưa được Apple xác nhận

Dù Caviar đã đầu tư mạnh vào thiết kế, người dùng không nên xem những sản phẩm này là hình ảnh chính thức của chiếc iPhone gập tương lai. Nguyên nhân là Apple hiện chưa công bố mẫu iPhone Ultra màn hình gập.

Bộ sưu tập iPhone Ultra màn hình gập được chế tác theo phong cách xa xỉ của Caviar. Ảnh: Caviar

Những thông tin mà Caviar sử dụng để xây dựng bộ sưu tập chủ yếu dựa trên các nguồn tin rò rỉ và tin đồn xoay quanh thiết bị được cho là đang được Apple phát triển.

Vì vậy, thiết kế thực tế của iPhone Ultra nếu được Apple ra mắt hoàn toàn có thể khác với các sản phẩm mà Caviar đang giới thiệu.

Một số thông số được đồn đoán trước đó về iPhone Ultra gồm màn hình bên trong khoảng 7,8 inch, màn hình bên ngoài khoảng 5,5 inch và khả năng Apple trình làng thiết bị vào ngày 9/9.

Tuy nhiên, tất cả những thông tin này hiện vẫn mang tính suy đoán và chưa phải thông số chính thức.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc người mua các phiên bản Caviar cần hiểu rõ rằng họ đang sở hữu một sản phẩm tùy biến dựa trên ý tưởng về một thiết bị chưa được xác nhận, thay vì một phiên bản chính thức của Apple.

Đón đầu chiếc iPhone được đồn đoán đắt nhất lịch sử

Việc Caviar liên tục mở rộng bộ sưu tập cho thấy thương hiệu này đang kỳ vọng rất lớn vào sức hút của iPhone màn hình gập.

Nếu những tin đồn hiện nay chính xác, đây có thể là một trong những sản phẩm đặc biệt nhất trong dòng iPhone, đồng thời mở ra phân khúc giá hoàn toàn mới cho Apple.

Tuy nhiên, cho đến khi Apple chính thức công bố sản phẩm, mọi hình ảnh, thông số kỹ thuật và thời điểm ra mắt của iPhone Ultra màn hình gập vẫn cần được xem là thông tin chưa được xác nhận.

Nếu Apple thực sự ra mắt iPhone Ultra màn hình gập, sản phẩm này nhiều khả năng sẽ trở thành tâm điểm của thị trường smartphone cao cấp.

Khi đó, những phiên bản tùy biến với bạc, vàng và da cá sấu của Caviar có thể tiếp tục trở thành lựa chọn dành cho nhóm khách hàng muốn sở hữu một chiếc iPhone không chỉ đắt tiền mà còn mang tính độc bản.

(Theo Notebookcheck, Cult of Mac)