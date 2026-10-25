Lưới lửa phòng không Iran hạ gục UAV LUCAS của Mỹ tại Bandar Abbas, giải mã đòn giáng vào dòng máy bay không người lái giá rẻ mang thiết kế giống UAV Shahed.

Lực lượng phòng không Iran vừa tuyên bố bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) LUCAS của quân đội Mỹ khi thiết bị này xâm nhập không phận vùng biển chiến lược Bandar Abbas ở miền Nam Iran.

Sự việc không chỉ thu hút sự chú ý đặc biệt từ giới quan sát quân sự quốc tế mà còn mở ra những phân tích chuyên sâu về dòng UAV tự sát thế hệ mới được Mỹ phát triển dựa trên nguyên lý tối ưu hóa chi phí tác chiến.

Lực lượng phòng không thuộc Iran bắn hạ một máy bay không người lái UAV Lucas của Mỹ trên vùng trời Bandar Abbas bằng các hệ thống phòng không vận hành trong mạng lưới phòng không hợp nhất của nước này. Ảnh: wanaen.com

UAV LUCAS, viết tắt của Low-Cost Unmanned Combat Air System, là chương trình phát triển hệ thống không người lái chiến đấu chi phí thấp được quân đội Mỹ xúc tiến nhằm đối phó với thách thức từ các cuộc chiến tiêu hao hiện đại.

Điểm đặc biệt về mặt thiết kế của UAV LUCAS là việc áp dụng cấu trúc khí động học kiểu cánh tam giác liền thân (delta-wing), mang nhiều nét tương đồng rõ rệt với dòng UAV tự sát Shahed-136 nổi tiếng do chính Iran sản xuất.

Việc nghiên cứu giải mã và ứng dụng ngược công nghệ này giúp quân đội Mỹ tạo ra một phương tiện bay có diện tích phản xạ radar nhỏ, cấu trúc đơn giản, dễ sản xuất hàng loạt với mức chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các dòng tên lửa hành trình truyền thống.

Về mặt thông số kỹ thuật và trang bị công nghệ, UAV LUCAS được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tấn công cảm tử hoặc trinh sát cảm biến tầm trung.

Máy bay sử dụng động cơ cánh quạt dung tích nhỏ đặt phía sau thân, cho phép đạt vận tốc hành trình khoảng 180 km/h đến 220 km/h và tầm hoạt động vươn xa từ 1.000km đến 1.500km.

Lực lượng phòng không Iran bắn hạ một máy bay không người lái UAV Lucas của Mỹ trên vùng trời Bandar Abbas vào sáng Chủ nhật (25/10). Ảnh: en.mehrnews.com

Khung vỏ của UAV LUCAS ưu tiên sử dụng các vật liệu composite gia cường nhẹ, giúp giảm thiểu tối đa trọng lượng cất cánh và tối ưu hóa không gian chứa khoang đạn dược.

Dòng UAV này có khả năng mang theo đầu nổ phá đa công dụng nặng từ 30kg đến 50kg, tích hợp hệ thống dẫn đường kết hợp giữa định vị vệ tinh và vệ tinh quán tính chống nhiễu, cho phép đánh trúng các mục tiêu cố định hoặc cơ sở hạ tầng kiên cố của đối phương với độ chính xác cao.

Mặc dù được thiết kế nhằm tối ưu hóa tính kinh tế và khả năng xâm nhập tàng hình, vụ việc chiếc UAV LUCAS bị mạng lưới phòng không Iran phát hiện và tiêu diệt ngay tại vùng trời Bandar Abbas đã phơi bày những giới hạn kỹ thuật cốt lõi của dòng UAV này.

Việc sử dụng động cơ đốt trong cánh quạt tạo ra tín hiệu hồng ngoại và âm thanh tương đối rõ ràng khi di chuyển ở độ cao thấp đến trung bình, trong khi vận tốc tương đối chậm khiến thiết bị dễ dàng rơi vào tầm ngắm của các hệ thống pháo phòng không tích hợp radar định vị hoặc tên lửa tầm ngắn.

Sự kiện UAV LUCAS của Mỹ bị bắn hạ tại Bandar Abbas chứng minh rằng các hệ thống cảnh báo sớm và lưới lửa phòng không tầng thấp của Iran hoàn toàn đủ năng lực nhận diện, bám bắt và vô hiệu hóa những mẫu UAV chiến thuật giá rẻ của Mỹ ngay trước khi chúng kịp tiếp cận mục tiêu.

(Theo wanaen.com, kslm.news, en.mehrnews.com)