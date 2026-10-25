Hệ thống phòng không David’s Sling với tên lửa Stunner đánh chặn rocket, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ 40-300km nhờ đầu dò (seeker) kép CCD-hồng ngoại tinh vi, phân biệt đầu đạn thật với mồi nhử.

Tên lửa đánh chặn Stunner thuộc hệ thống tên lửa phòng không David's Sling. Ảnh: Truyền thông Quân đội Israel/jpost.com

Hệ thống tên lửa phòng không David’s Sling đang trở thành mắt xích quan trọng trong kiến trúc phòng thủ đa tầng của Israel, lấp đầy khoảng trống giữa Iron Dome tầm ngắn và Arrow tầm xa.

Với khả năng đánh chặn rocket hạng nặng, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn ở khoảng cách 40 đến 300km, cùng tên lửa đánh chặn (interceptor) Stunner sở hữu bộ cảm biến kép CCD-hồng ngoại giúp phân biệt đầu đạn thật với mồi nhử, hệ thống này (David’s Sling) không chỉ bảo vệ bầu trời Israel mà còn thu hút sự quan tâm quốc tế khi Phần Lan trở thành khách hàng xuất khẩu đầu tiên năm 2023.

Hệ thống tên lửa phòng không David’s Sling, còn được biết đến với tên gọi tiếng Do Thái Kela David hay Magic Wand, là sản phẩm hợp tác giữa Rafael Advanced Defense Systems của Israel và Raytheon của Mỹ.

Hệ thống David’s Sling được đưa vào vận hành năm 2017 sau nhiều năm phát triển dưới sự giám sát của tổ chức phòng thủ tên lửa Israel và Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ.

David’s Sling được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa nằm ngoài tầm hiệu quả của Iron Dome nhưng chưa cần đến Arrow, bao gồm rocket cỡ lớn, tên lửa hành trình bay thấp và cơ động, cũng như tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn.

David’s Sling và tên lửa Stunner - khắc tinh của tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo, khiến đối thủ bất lực. Ảnh: Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ/aerotime.aero

Trong thực chiến, hệ thống David’s Sling đã chứng minh khả năng linh hoạt, thậm chí tham gia đánh chặn một số mục tiêu phức tạp hơn so với thiết kế ban đầu.

Trung tâm của hệ thống David’s Sling là tên lửa đánh chặn (interceptor) Stunner. Đây là tên lửa hai tầng sử dụng công nghệ hit-to-kill, nghĩa là tiêu diệt mục tiêu bằng động năng va chạm trực tiếp thay vì đầu đạn nổ. Thiết kế này giúp giảm thiểu thiệt hại phụ do mảnh vỡ và cho phép cơ động cực cao ở giai đoạn cuối.

Tên lửa Stunner dài khoảng 4,6 mét, được trang bị động cơ nhiên liệu rắn đa xung. Hai xung đầu đẩy tên lửa tăng tốc, xung thứ ba kích hoạt gần thời điểm đánh chặn để tăng tốc độ và khả năng cơ động.

Một số nguồn ghi nhận tốc độ tên lửa Stunner đạt tới khoảng Mach 7,5. Điểm nổi bật nhất nằm ở đầu dẫn đường: bộ cảm biến kép gồm camera CCD điện quang và cảm biến hồng ngoại (IR).

Sự kết hợp này cho phép tên lửa Stunner phân biệt rõ đầu đạn thật với các mồi nhử nhiệt hoặc quang học mà đối phương thường thả ra.

Hệ thống phòng thủ tên lửa David’s Sling Israel thực chiến với tên lửa Iran đang lộ rõ nhiều bất cập. Ảnh: MN

Radar đa nhiệm ELM-2084 trên mặt đất cung cấp thông tin ban đầu về quỹ đạo, sau đó tên lửa Stunner chuyển sang chế độ dẫn đường tự động bằng bộ cảm biến, kết hợp liên kết dữ liệu hai chiều để điều chỉnh mục tiêu nếu cần.

Hệ thống hoàn chỉnh bao gồm bệ phóng thẳng đứng có thể chứa tới 12 quả tên lửa đánh chặn Stunner, radar ELM-2084 có khả năng theo dõi hàng trăm mục tiêu đồng thời và trung tâm chỉ huy chiến đấu.

Tầm đánh chặn từ 40 đến 300km, độ cao lên tới khoảng 15km, giúp bảo vệ diện tích rộng lớn với thời gian phản ứng nhanh.

Trong kiến trúc phòng thủ đa tầng của Israel, David’s Sling đóng vai trò cầu nối quan trọng, giảm tải cho các hệ thống đắt đỏ hơn như Arrow khi đối mặt với mối đe dọa tầm trung.

Năm 2023, Phần Lan đã chọn David’s Sling làm hệ thống phòng không tầm xa mới sau quá trình đánh giá cạnh tranh kéo dài, trở thành quốc gia đầu tiên nhập khẩu hệ thống này với giá trị hợp đồng khoảng 317 triệu euro.

Hệ thống phòng thủ tên lửa David’s Sling Israel thất bại đánh chặn tên lửa Iran. Ảnh: RIA

Quyết định được đưa ra ngay sau khi Phần Lan gia nhập NATO, phản ánh nhu cầu tăng cường năng lực chống lại các mối đe dọa từ tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo trong môi trường an ninh mới.

Phiên bản xuất khẩu được tích hợp với hệ thống chỉ huy của Phần Lan và sản xuất với sự tham gia của công nghiệp địa phương cùng Rafael và Raytheon.

Từ góc độ công nghệ, hệ thống tên lửa phòng không David’s Sling thể hiện xu hướng hiện đại của phòng thủ tên lửa: kết hợp radar mặt đất mạnh với đầu dò (seeker) đa phổ trên tên lửa đánh chặn (interceptor) Stunner, ưu tiên hit-to-kill để chính xác cao và giảm chi phí phụ, đồng thời tăng khả năng đối phó điện tử và mồi nhử.

Tuy nhiên, như mọi hệ thống phòng thủ, hiệu quả phụ thuộc vào số lượng tên lửa đánh chặn (interceptor) sẵn có, chất lượng thông tin tình báo và sự phối hợp trong mạng lưới đa tầng.

Việc Phần Lan lựa chọn cũng cho thấy hệ thống đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt về độ cao đánh chặn tối thiểu và khả năng tương thích NATO.

Hệ thống David’s Sling và tên lửa đánh chặn Stunner không chỉ là công cụ phòng thủ của Israel mà còn là ví dụ điển hình về sự tiến hóa của công nghệ đánh chặn tầm trung trong kỷ nguyên đe dọa hỗn hợp từ rocket, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Với khả năng phân biệt mục tiêu tinh vi và tầm phủ sóng rộng, hệ thống tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ưu thế phòng không.

(Theo missilethreat.csis.org, aviationweek.com, defense-update.com, jpost.com, army-technology.com)