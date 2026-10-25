Sở hữu tầm bắn 280km cùng đầu đạn 470kg, tên lửa đạn đạo chiến thuật Bora của Thổ Nhĩ Kỳ tích hợp công nghệ dẫn đường INS, định vị GPS, giúp tung đòn đánh chính xác như phẫu thuật, xé rách mọi mục tiêu.

Bora là tên lửa đạn đạo chiến thuật do hãng Roketsan phát triển dành riêng cho lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ, với tầm bắn từ 80 đến 280km, bán kính lệch mục tiêu (CEP- Circular Error Probable) dưới 10 mét và khả năng mang đầu đạn gần nửa tấn, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực tấn công sâu và răn đe chiến lược của quân đội nước này.

Hệ thống tên lửa Bora được nghiên cứu và phát triển từ khoảng năm 2009, dựa trên nền tảng công nghệ hợp tác trước đó với Trung Quốc liên quan đến dòng tên lửa B-611.

Sau quá trình thử nghiệm, tên lửa Bora chính thức được trang bị cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2017-2018. Khác với phiên bản xuất khẩu mang tên KHAN vốn bị giới hạn tầm bắn để tuân thủ các quy định quốc tế về kiểm soát công nghệ tên lửa, tên lửa Bora phục vụ trực tiếp nhu cầu quốc phòng nội địa và được tối ưu hóa cho môi trường tác chiến của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hệ thống tên lửa Bora đã được sản xuất với số lượng đáng kể và được ghi nhận trong các hoạt động quân sự liên quan đến xung đột tại Syria.

Hệ thống tên lửa đạn đạo KHAN. Ảnh: Defence Turk/defence-blog.com

Về cấu hình kỹ thuật, tên lửa Bora có đường kính 610mm, chiều dài khoảng 8 mét và trọng lượng tổng thể khoảng 2.500kg.

Tên lửa Bora sử dụng động cơ nhiên liệu rắn composite, mang đầu đạn nổ mạnh hoặc nổ mảnh nặng khoảng 470kg, có thể kích nổ khi va chạm hoặc bằng cảm biến gần.

Hệ thống dẫn đường kết hợp dẫn đường quán tính INS (Inertial Navigation System) với hỗ trợ định vị vệ tinh GPS (Global Positioning System) và GLONASS (Globalnaya Navigatsionnaya Sputnikovaya Sistema), đồng thời vẫn duy trì khả năng hoạt động độc lập chỉ bằng INS khi tín hiệu vệ tinh bị nhiễu hoặc từ chối.

Bán kính lệch mục tiêu (CEP) được công bố ở mức dưới 10 mét, cho phép tấn công hiệu quả các mục tiêu điểm ngay cả ở tầm xa nhất.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Khan. Ảnh: defencesecurityasia.com

Tốc độ bay của tên lửa Bora đạt khoảng Mach 5. Một đặc điểm quan trọng là khả năng thực hiện các động tác cơ động tránh né trong giai đoạn cuối quỹ đạo bay, giúp tăng khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ đối phương.

Bệ phóng của tên lửa Bora thường được lắp trên khung gầm xe tải 8x8 VOLAT do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, khác với phiên bản xuất khẩu KHAN sử dụng khung gầm Tatra.

Mỗi bệ phóng có thể mang hai quả tên lửa Bora và hỗ trợ chiến thuật bắn nhanh rồi di chuyển ngay để tránh phản kích.

Hệ thống điều khiển khí động học với cơ cấu truyền động điện cơ đảm bảo khả năng điều chỉnh quỹ đạo chính xác trong suốt hành trình.

Tên lửa Bora trở thành mảnh ghép quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: roketsan.com.tr

Việc sử dụng nhiên liệu rắn giúp đơn giản hóa công tác bảo dưỡng, tăng độ tin cậy và rút ngắn thời gian sẵn sàng chiến đấu so với các hệ thống tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.

Tên lửa Bora thể hiện sự tiến bộ rõ rệt của ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Việc kết hợp dẫn đường đa chế độ chống nhiễu, khả năng cơ động giai đoạn cuối và đầu đạn có sức công phá lớn tạo nên một vũ khí vừa có tầm với sâu vừa có độ chính xác cao.

Hệ thống tên lửa Bora được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược như trung tâm chỉ huy, vị trí radar, hệ thống phòng không, kho hậu cần và các công sự kiên cố.

Ảnh: roketsan.com.tr

Chính nền tảng công nghệ của tên lửa Bora đã được điều chỉnh để tạo ra phiên bản xuất khẩu KHAN, giúp Thổ Nhĩ Kỳ mở rộng thị trường quốc phòng và khẳng định vị thế trên bản đồ các nhà sản xuất tên lửa tầm trung.

Tên lửa Bora không chỉ là vũ khí tấn công mà còn là biểu tượng cho chiến lược tự chủ quốc phòng của Thổ Nhĩ Kỳ.

Với khả năng triển khai cơ động cao, độ chính xác và sức mạnh sát thương đáng kể, hệ thống này góp phần quan trọng vào việc xây dựng lớp hỏa lực tấn công sâu, hỗ trợ cả phòng thủ lẫn tấn công trong các kịch bản xung đột khu vực.

Sự thành công của tên lửa Bora và phiên bản xuất khẩu KHAN cho thấy năng lực ngày càng hoàn thiện của Roketsan trong việc phát triển các hệ thống tên lửa hiện đại đáp ứng cả nhu cầu nội địa lẫn thị trường quốc tế.

(Theo defencesecurityasia.com, defence-blog.com, army-technology.com, asianmilitaryreview.com, roketsan.com.tr)