Phía Iran đã cảnh báo Iraq không trở thành công cụ chính trị của ông Trump, trong bối cảnh nhà lãnh đạo Mỹ ủng hộ Baghdad kiểm soát các mỏ dầu của người Kurd.

Theo Al Jazeera, Cố vấn lãnh tụ tối cao Iran Mohammad Mokhber ngày 28/11 đã cảnh báo Iraq "không nên trở thành công cụ trong tay những đối thủ của cộng đồng Hồi giáo", đồng thời chỉ trích gợi ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump dành cho Baghdad.

"Nền tảng trong chính sách đối ngoại của Iran là chia sẻ vận mệnh chung với các nước láng giềng. Chúng tôi đã sát cánh cùng Iraq trong những thời khắc đen tối nhất. Mối quan hệ giữa hai nước đòi hỏi Baghdad phải cảnh giác trong các vấn đề biên giới, tránh để mình trở thành công cụ phục vụ chính sách của Washington", ông Mokhber nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NYT

Cảnh báo của giới chức Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Trump ca ngợi những nỗ lực của Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi nhằm ngăn chặn buôn lậu dầu mỏ tại Iraq.

"Chúng tôi ủng hộ nỗ lực của Thủ tướng Ali al-Zaidi nhằm xác định thẩm quyền nhà nước trên khắp Iraq, ngăn chặn nạn buôn lậu dầu mỏ, chấm dứt tham nhũng và đưa toàn bộ vũ khí về dưới sự kiểm soát duy nhất của chính phủ. Chúng tôi cũng ủng hộ những nỗ lực nhằm xây dựng Iraq đoàn kết, thịnh vượng và vững mạnh, có khả năng tự đưa ra các quyết định chính trị", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Bài đăng của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ông al-Zaidi triển khai các biện pháp nhằm đưa các cửa khẩu biên giới và một số mỏ dầu tại khu vực người Kurd về dưới quyền kiểm soát của chính quyền liên bang. Tuyên bố của ông Trump được coi là đòn giáng mạnh vào các nhóm dân quân người Kurd tại Iraq, lực lượng vốn có quan điểm thân Iran và không muốn chịu sự kiểm soát của chính quyền trung ương ở Baghdad.