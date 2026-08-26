Hãng thông tấn Iraq (INA) ngày 26/8 đưa tin ông Shorsh Khalid Said, Thứ trưởng Ngoại giao Iraq phụ trách các vấn đề đa phương và pháp lý đã triệu tập Đại sứ Iran Mohammad Kazem Al-e Sadeq tới làm việc về các bài đăng cũng như những quan điểm và bình luận đi kèm, vốn được cho là "không phù hợp với chiều sâu quan hệ giữa hai nước".

Iran và Iraq hiện vẫn bất đồng về tên gọi vùng biển ngăn cách giữa Iran với bán đảo Ảrập là Vịnh Ba Tư hay Vịnh Ảrập. Đồ hoạ: GeoHistory

Động thái này diễn ra vài ngày sau cuộc tranh luận công khai giữa Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf và người đồng cấp Iraq Haibat al-Halbousi về tên gọi của vùng biển ngăn cách Iran với bán đảo Ảrập.

Trong chuyến thăm Baghdad tuần trước, ông Qalibaf đã đăng một bức ảnh chụp bản thân trước bản đồ khu vực, trong đó sử dụng tên gọi “Vịnh Ba Tư” như Iran ưa thích cho tuyến đường thủy này. Ngay ngày hôm sau, ông Halbousi đã đáp lại bằng cách đăng một bức ảnh chụp mình trước cùng loại bản đồ, nhưng sử dụng tên gọi phổ biến tại Iraq và các quốc gia Ảrập khác cho vùng biển nói trên là “Vịnh Ảrập”.

Tranh cãi càng trở nên gay gắt hơn sau khi Đại sứ quán Iran tại Kenya đăng tải nội dung kèm bản đồ khu vực cùng những bình luận về nguồn gốc lịch sử và ngôn ngữ của các tên gọi "Iraq" và "Baghdad".

Tại buổi làm việc với đại sứ Iran ngày 26/8, Thứ trưởng Ngoại giao Iraq nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì tham vấn và phối hợp giữa Baghdad và Tehran về các diễn biến hiện tại trong khu vực cũng như những tác động của chúng, đặc biệt đối với Iraq. Ông Said cũng nêu bật sự cần thiết phải giải quyết các vấn đề và bất đồng còn tồn tại trong khu vực thông qua các kênh ngoại giao và đối thoại, theo hướng góp phần vào an ninh và sự ổn định của khu vực.

Ngoài ra, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Iran, hai bên đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương thông qua các chuyến thăm lẫn nhau, phối hợp tại các diễn đàn và tổ chức quốc tế cũng như hợp tác trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và an ninh.

Về phần mình, Đại sứ Iran khẳng định Tehran sẵn sàng tiếp tục hợp tác và phối hợp với Iraq, đồng thời nhắc lại mối quan hệ lịch sử, xã hội giữa hai nước cũng như tầm quan trọng của việc duy trì tham vấn về các vấn đề cùng quan tâm.