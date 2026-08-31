Các lực lượng Mỹ đã hiện diện tại Iraq suốt 23 năm qua kể từ cuộc tiến đánh năm 2003 và các chiến dịch quy mô nhỏ hơn sau đó nhằm chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS) tự xưng.

Một binh sĩ Mỹ đứng gác trong lễ rút quân khỏi căn cứ không quân Qayyarah ở quận Mosul, Iraq tháng 3/2020. Ảnh: Picture Alliance

Báo Asharq Al-Awsat của Ảrập Xêút dẫn lời quan chức Iraq hôm 30/8 nhấn mạnh các thông tin cho rằng, quân đội Mỹ và các nước khác có thể ở lại nước này sau tháng 9 "trái ngược với những gì đã được chính phủ Iraq tiền nhiệm và chính quyền Mỹ thỏa thuận".

Phát biểu trên đưa ra sau khi một số hãng truyền thông đưa tin Washington chỉ có kế hoạch cắt giảm quân số, thay vì rút quân hoàn toàn vào hạn chót.

"Đây là quá trình chuyển đổi sứ mệnh quân sự của liên quân sang quan hệ đối tác an ninh song phương mang tính truyền thống hơn", trang tin Shafaq News của Iraq dẫn lời một quan chức Mỹ ẩn danh nói.

Trước đó trong tháng này, Văn phòng Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tuyên bố ngày 30/9 sẽ là "thời hạn cố định và cuối cùng" cho việc rút lực lượng liên quân quốc tế.

Theo đài RT, Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đây từng ủng hộ việc giảm sự hiện diện quân sự của Washington tại Iraq, tái khẳng định kế hoạch rút quân đã được thống nhất ban đầu vào năm 2024 dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong cuộc gặp với ông Al-Zaidi vào mùa hè này, ông Trump tuyên bố hai nước đang xây dựng một mối quan hệ "không cần đến sự hiện diện quân sự" của Mỹ tại Iraq.

Sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Trung Đông đã chịu ảnh hưởng nặng nề trong cuộc xung đột với Iran, khi các cuộc tấn công “ăn miếng, trả miếng” của Tehran làm hư hại hoặc phá hủy nhiều hệ thống radar, thông tin liên lạc và cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng khác của Washington tại các căn cứ ở các quốc gia Vùng Vịnh.

Trong cuộc xung đột trên, cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ trong khu vực cũng phải đối mặt với các vụ tập kích của các nhóm vũ trang thân Iran tại Iraq, vốn hoạt động ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của chính quyền Baghdad.

Tờ Washington Post mới đây trích dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Lầu Năm Góc đang cân nhắc cắt giảm sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Vùng Vịnh sau khi cuộc đối đầu với Iran kết thúc.