Theo đài CNN, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 28/7 đã thông báo về việc quân đội Mỹ và Ảrập Xêút tiến hành không kích nhiều địa điểm hậu cần và kho vũ khí của các lực lượng thân Iran ở miền đông Iraq.

"Đợt không kích nhắm vào những nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn, có liên quan tới các cuộc tấn công nhắm vào hạ tầng năng lượng của Ảrập Xêút. Đây cũng là phản ứng trước việc Iran thực hiện hơn 30 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trong 72 giờ qua", thông cáo của CENTCOM nêu rõ.

Một quan chức Mỹ sau đó nói với CNN rằng các lực lượng thân Iran đã tiến hành nhiều cuộc tập kích vào Ảrập Xêút kể từ cuối tuần, ngay cả khi không có bất kỳ hành động khiêu khích nào từ phía Riyadh.

Tiêm kích F-16 của Mỹ hoạt động tại Trung Đông. Ảnh: CENTCOM

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Ảrập Xêút cũng xác nhận việc nước này phối hợp với Mỹ để tiến hành các cuộc không kích "hạn chế và có mục tiêu" nhắm vào các lực lượng vũ trang thân Iran tại Iraq.

"Đợt không kích là hành động tự vệ hợp pháp của Ảrập Xêút. Chúng tôi không muốn leo thang căng thẳng, nhưng sẽ đáp trả mọi hành động gây hấn", Bộ Quốc phòng Ảrập Xêút nhấn mạnh.

Theo CNN, đây là lần đầu tiên Riyadh công khai thừa nhận tiến hành các cuộc không kích bên trong lãnh thổ Iraq kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát. Trong thời gian qua, Ảrập Xêút vẫn tránh đưa ra các phản ứng quân sự trực tiếp dù nhiều lần trở thành mục tiêu bị tấn công.

Ngược lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 28/7 xác nhận đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhắm vào căn cứ quân sự của Mỹ và trung tâm chỉ huy của CENTCOM tại Jordan trong ngày qua. "Chừng nào các mối đe dọa nhắm vào Iran còn tiếp diễn và các hành động bất hợp pháp, thù địch của lực lượng Mỹ đối với lợi ích của chúng tôi còn tiếp tục, sự kháng cự sẽ không dừng lại", IRGC cảnh báo.