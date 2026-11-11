Phía Mỹ cho rằng các biện pháp phong tỏa hàng hải và trừng phạt kinh tế là đủ gây sức ép lên Iran, chưa cần thiết phải nối lại các chiến dịch tấn công quy mô lớn.

Theo hãng tin Al Jazeera, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 10/11 đã bác bỏ các ý kiến cho rằng việc Mỹ không nối lại chiến dịch tấn công Iran đồng nghĩa với một tình thế bế tắc ở Trung Đông.

"Các biện pháp trừng phạt kinh tế và lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ đang gây sức ép rất lớn lên Iran. Tehran đang phải đối mặt với tình trạng không thể xuất khẩu năng lượng. Chúng tôi không cần phải tiến hành các đợt tấn công quy mô lớn nếu có thể đạt được cùng một mục tiêu thông qua các biện pháp gây áp lực khác. Đó không phải là sự bế tắc", ông Rubio cho biết.

Ngoại trưởng Rubio tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trao đổi với các quốc gia Vùng Vịnh về tình hình khu vực và các nước này đã xác nhận đánh giá của Washington. Trước đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông đã hoãn việc nối lại chiến dịch không kích Iran sau khi ghi nhận ý kiến từ Qatar, Ảrập Xêút, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE), Bahrain, Kuwait và một số nước khác.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: X/@SecRubio

Trong khi đó, giới chức Iran trong những ngày qua vẫn giữ nguyên lập trường chỉ nối lại đàm phán khi "Mỹ đáp ứng đủ các điều kiện mà Tehran đề ra". Trong trường hợp Mỹ nối lại các cuộc tấn công, Iran sẽ đáp trả "tức thì, không giới hạn phạm vi".

Khi được hỏi về cuộc đàm phán 3 bên Mỹ - Nga - Ukraine ở Abu Dhabi, ông Rubio khẳng định ngày làm việc đầu tiên đã diễn ra "rất hiệu quả". Tuy vậy, Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận vẫn còn rất nhiều việc phải làm để giải quyết xung đột, với mục tiêu cuối cùng là mở rộng các cuộc đàm phán 3 bên hiện nay để có thêm sự tham gia của châu Âu.

"Ngày đàm phán đầu tiên rất hiệu quả. Hy vọng cuộc tiếp xúc sẽ góp phần mở rộng khuôn khổ đàm phán trong tương lai bởi châu Âu cũng nên tham gia vào quá trình này. Họ là một phần trong nỗ lực giải quyết cuộc xung đột về lâu dài", ông Rubio nói.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Sergey Lavrov nói Moscow sẽ không cản trở việc Washington tiếp xúc với giới chức châu Âu, nhưng hoài nghi khả năng những cuộc gặp như vậy sẽ giúp ích cho tiến trình đàm phán.

Cuộc đàm phán đầu tiên do Mỹ làm trung gian giữa Nga và Ukraine tại Abu Dhabi kết thúc trong ngày 10/11. Cuộc thảo luận tiếp theo sẽ được tiếp nối vào ngày 11/11.