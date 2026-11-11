Báo điện tử Ynet đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có một cuộc điện đàm căng thẳng với Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng nối lại các cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran.

Ynet, trang tin tức trực tuyến bằng tiếng Do Thái của tờ báo Yedioth Ahronoth được đọc nhiều và có ảnh hưởng hàng đầu ở Israel, hôm 10/11 trích dẫn các nguồn thạo tin mô tả cuộc trao đổi qua điện thoại cuối tuần trước giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel chủ yếu đề cập đến vấn đề Iran và diễn ra trong bầu không khí căng thẳng bất thường.

Một nguồn tin thậm chí gọi đây là một “cuộc tranh cãi kinh hoàng”.

Theo trang Ynet, Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tranh cãi nảy lửa về vấn đề Iran trong cuộc điện đàm ngày 8/11. Ảnh: Waterford Whispers News

Tuy nhiên, Văn phòng của ông Netanyahu đã bác bỏ thông tin trên, gọi đó là “tin giả, hoàn toàn vô căn cứ”. Trong khi đó, một quan chức cấp cao của Israel xác nhận cuộc điện đàm có diễn ra, nhưng phủ nhận việc hai nhà lãnh đạo có thái độ đối đầu gay gắt.

Trước đó, theo một số cơ quan truyền thông như Axios, Financial Times, BBC,… ông Netanyahu từng thúc giục ông Trump tái khởi động các hoạt động quân sự chống lại Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ ngày 3/11. Song, người đứng đầu Mỹ đã từ chối yêu cầu này.

Theo đài RT, hôm 8/11, Tổng thống Trump tuyên bố ông không thấy lý do gì để leo thang xung đột với Iran, trong bối cảnh các đồng minh Ảrập của Mỹ trong khu vực cũng phản đối việc nối lại các cuộc tấn công nhằm vào quốc gia Hồi giáo.

Cả ông Trump và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đều đã thừa nhận cuộc xung đột với Iran đã góp phần dẫn đến thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và giúp đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát Quốc hội Mỹ.

Dẫu vậy, ông Trump vẫn bảo vệ quyết định phát động chiến dịch quân sự chung của Mỹ và Israel chống lại Iran vào ngày 28/2. “Tôi đã làm điều đúng đắn. Tôi vẫn sẽ làm như vậy lần nữa”, Tổng thống Mỹ chia sẻ với tờ Wall Street Journal sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Việc đảng Cộng hòa của ông Trump mất quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ sau các cuộc bỏ phiếu vừa qua được cho phản ánh sự phản đối của cử tri nước này đối với các chính sách của tổng thống đương nhiệm, trong đó có cuộc xung đột với Iran, vốn đã đẩy giá năng lượng tăng cao.

Tương lai chính trị của Thủ tướng Netanyahu cũng đang trở nên bấp bênh sau khi liên minh của ông không giành được đa số ghế trong Quốc hội Israel tại cuộc bầu cử ngày 27/10. Tổng thống Israel Isaac Herzog hôm 8/11 đã giao nhiệm vụ thành lập chính phủ mới cho đối thủ chính của ông Netanyahu là cựu Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Gadi Eisenkot.