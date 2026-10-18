Sau 8 tháng xung đột, Iran đã bổ nhiệm ông Mehrdad Akhlaghi làm Bộ trưởng Quốc phòng, thay thế cho người tiền nhiệm đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ ngày 28/2.

Theo WANA, quốc hội Iran ngày 18/10 đã thông qua việc bổ nhiệm ông Mehrdad Akhlaghi làm Bộ trưởng Quốc phòng và Hậu cần các lực lượng vũ trang. Ông Akhlaghi sẽ thay thế người tiền nhiệm Aziz Nasirzadeh, nhân vật đã thiệt mạng vào ngày đầu tiên của cuộc xung đột với Mỹ.

Trong phiên điều trần trước quốc hội, ông Akhlaghi cảnh báo rằng mọi hành động quân sự của Mỹ sẽ vấp phải sự đáp trả mạnh mẽ của Iran, đồng thời cam kết mở rộng năng lực vũ khí và hỗ trợ "trục kháng chiến".

"Nếu Mỹ một lần nữa có những tính toán sai lầm, thì chúng ta sẽ đưa ra những phản ứng khiến đối thủ bất ngờ. Một trong những biện pháp quan trọng nhất của tôi sẽ là tăng cường mặt trận kháng chiến hơn bao giờ hết", ông Akhlaghi cho biết.

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran Mehrdad Akhlaghi. Ảnh: WANA

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Iran tuyên bố Tehran sẽ đẩy nhanh việc sản xuất tên lửa trong thời gian tới, cùng với đó là triển khai các chương trình nghiên cứu UAV quy mô lớn.

"Chương trình quốc phòng tổng thể của bộ sẽ bao gồm tác chiến trên bộ, hoạt động trên không gian mạng, tác chiến điện tử, thông tin liên lạc, tình báo và các hệ thống radar. Những lĩnh vực mới nổi như tác chiến sinh học và tác chiến nhận thức cũng nằm trong các mục tiêu mà bộ đề ra", ông Akhlaghi nói.

Cùng ngày 18/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Iran sẽ "không bao giờ khuất phục trước các mối đe dọa", nhưng nhấn mạnh rằng đề xuất kéo dài 7 ngày của Tehran liên quan đến eo biển Hormuz vẫn được duy trì.

"Đề nghị của Iran vẫn ở trên bàn đàm phán. Nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện của chúng tôi, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa trở lại vào ngày thứ sáu và các cuộc đàm phán sẽ nối lại vào ngày thứ bảy", ông Araghchi cho hay.

Ngoại trưởng Iran nói thêm rằng các yêu cầu của Tehran là công bằng và dựa trên những cam kết mà Mỹ đã đưa ra trước đây trong biên bản ghi nhớ và các cuộc đàm phán.