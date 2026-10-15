Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định việc lật đổ chính quyền Iran vẫn là “điều thiết yếu”, nhưng thừa nhận điều này khó có thể xảy ra trước cuộc bầu cử ở Israel vào ngày 27/10.

Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình công cộng Kan của Israel, ông Netanyahu cho biết Israel đã làm suy yếu đáng kể giới lãnh đạo Iran nhưng vẫn còn phải hoàn tất nỗ lực này.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: Anadolu

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời Thủ tướng Israel cho hay: “Chúng tôi đã thực hiện rất nhiều hành động. Chúng tôi đã giáng những đòn mạnh mẽ. Họ (Iran) đang ở thời điểm yếu nhất, nhưng chúng tôi cần phải hoàn tất công việc đó”.

Khi được hỏi liệu chính quyền Iran có thể bị lật đổ trước cuộc bầu cử ở Israel vào cuối tháng này hay không, ông Netanyahu đáp: “Không, tôi không nghĩ điều đó khả thi”.

Ông Netanyahu cáo buộc các đối thủ chính trị là Gadi Eisenkot và Yair Golan đã phản đối những nỗ lực lật đổ chính quyền ở Iran, đồng thời nhấn mạnh việc loại bỏ chính quyền Tehran là “cần thiết đối với an ninh của Israel”.

Cùng quan điểm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Netanyahu tuyên bố các chiến dịch quân sự của Israel nhắm vào Iran đã góp phần ngăn chặn quốc gia Hồi giáo sở hữu vũ khí hạt nhân.

Thủ tướng Israel cũng nhấn mạnh mối quan hệ thân thiết của mình với Tổng thống Trump và cho biết hai người thường xuyên trao đổi với nhau. “Tôi thường không tiết lộ nội dung các cuộc trò chuyện riêng tư, nhưng có thể khẳng định rằng ông ấy hoàn toàn hiểu rõ mối đe dọa từ chế độ Iran”, ông Netanyahu nói thêm.

Thủ tướng Netanyahu cũng nhắc lại một lập luận từng đưa ra trước đây rằng mối quan hệ giữa ông và ông Trump sẽ đóng vai trò then chốt trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ tổng thống Mỹ. Ông Netanyahu đồng thời đặt câu hỏi liệu đối thủ chính trị Gadi Eisenkot có thể hợp tác hiệu quả với ông Trump như vậy hay không.