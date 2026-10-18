Đã có tổng cộng 22 tàu thương mại bị tấn công ở eo biển Hormuz trong nửa đầu tháng 10, con số vượt quá kỷ lục trước đó được ghi nhận vào tháng 3.

Theo TASS, báo cáo ngày 17/10 của Tổ chức Hàng hải Quốc tế tiết lộ rằng đã có tổng cộng 22 tàu thuyền bị tấn công ở eo biển Hormuz trong 13 ngày đầu tiên của tháng 10, vượt quá tổng số vụ việc được ghi nhận hồi tháng 3.

"Hậu quả của 22 sự cố là 15 thủy thủ bị thương, 2 người mất tích và 1 con tàu bị chìm hoàn toàn. Ngày 11/10 là thời điểm có số lượng tàu thuyền bị tấn công nhiều nhất, khi có 6 vụ việc được báo cáo. Vào các ngày 4 và 13/10, mỗi ngày có 3 báo cáo về thiệt hại liên quan tới tàu thương mại ở eo biển Hormuz", báo cáo cho biết.

Một tàu chở dầu trúng thủy lôi và bốc cháy ở eo biển Hormuz ngày 17/10. Video: WANA

Cùng ngày 17/10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã xác nhận việc 2 siêu tàu chở dầu bị trúng thủy lôi và bốc cháy tại eo biển Hormuz. IRGC cáo buộc các tàu này tìm cách đi qua tuyến đường thủy này mà không được Tehran cho phép.

"Một tàu chở dầu đã trúng thủy lôi vào sáng 17/10, trong khi con tàu thứ hai cũng bị vô hiệu hóa không lâu sau đó. Mỗi con tàu này chở khoảng 2 triệu thùng dầu thô. Sự cố xảy ra là do cả 2 con tàu đã tắt hệ thống định vị và radar trước khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz theo các tuyến đường không được hải quân Iran cấp phép", thông báo của IRGC nêu rõ.

Ở thời điểm hiện tại, căng thẳng tại eo biển Hormuz vẫn ở mức cao trong bối cảnh Iran với Mỹ đối đầu và có bất đồng về hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này. Tehran khẳng định có quyền kiểm soát hoạt động đi lại qua vùng biển Iran tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo tàu thuyền không sử dụng những tuyến đường mà nước này coi là trái phép.