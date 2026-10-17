Iran khẳng định không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, nhấn mạnh sẵn sàng đối thoại với chính quyền của Tổng thống Trump, nhưng sẽ không khuất phục trước sức ép từ Mỹ.

Theo WANA, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 16/10 khẳng định Tehran không theo đuổi vũ khí hạt nhân, đồng thời bác bỏ những thông tin tuyên truyền sai lệch nhắm vào Iran.

"Iran không tìm cách sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi cho rằng những thông tin tuyên truyền sai lệch nhằm bôi nhọ đất nước mình là không đúng sự thật. Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán với Mỹ. Họ nghĩ có thể buộc chúng tôi đầu hàng, nhưng chúng tôi sẽ không khuất phục trước sức ép", ông Pezeshkian cho biết.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

Tổng thống Pezeshkian nhận định rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ đang gây ra những vấn đề không chỉ đối với Iran mà còn với toàn thế giới. "Nếu Washington tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận hiện nay, tình hình có thể trở nên nghiêm trọng hơn trên phạm vi toàn cầu. Họ nên lựa chọn đối thoại thay vì tiếp tục sử dụng sức mạnh quân sự", ông Pezeshkian nói.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump đã tiếp tục cảnh báo Mỹ có thể tấn công Núi Pickaxe để đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong những tháng gần đây, nhà lãnh đạo Mỹ đã nhiều lần úp mở về khả năng không kích cơ sở này. Tuy vậy, quân đội Mỹ từ tháng 7 đến nay vẫn chưa tiến hành đợt không kích nào nhằm vào Núi Pickaxe, dù vẫn đang giám sát mọi hoạt động tại đây.

Cùng ngày 16/10, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ cáo buộc của Ảrập Xêút về sự liên quan của Tehran trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào Ảrập Xêút thời gian qua. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nêu rõ Tehran hoàn toàn không đóng bất kỳ vai trò nào trong các hoạt động của Houthi chống lại Riyadh, ngược lại, Tehran sẵn sàng làm trung gian hòa giải giúp hai bên giải quyết xung đột.