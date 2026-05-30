Tuyên bố từ hãng thông tấn Tasnim của Iran trên mạng xã hội X sáng 30/5 viết: “Vài giờ trước, một UAV ‘thù địch’ của Mỹ - Israel đã bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ thành công gần đảo Qeshm”.

Đoạn video đăng kèm tuyên bố cho thấy, giữa bóng tối, người dân sử dụng điện thoại di động quay được hình ảnh nhiều linh kiện và mảnh vỡ nghi của UAV bị sóng biển đánh dạt vào bờ.

Hiện các hãng thông tấn độc lập chưa thể xác minh đoạn video do Tasnim đăng tải, trong khi Washington và Tel Aviv chưa đưa ra phản hồi thông tin “UAV quân sự Mỹ - Israel bị bắn hạ gần đảo Qeshm”.

Đoạn video được Tasnim đưa ra giữa bối cảnh quân đội Iran thời gian gần đây liên tục tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ và phá hủy “máy bay thù địch”.