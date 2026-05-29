Hãng thông tấn Al Jazeera hôm nay (29/5) dẫn thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định những mục tiêu đóng vai trò “cứu cánh tài chính” của IRGC bị Washington áp đòn trừng phạt lần này gồm “8 thực thể và 8 tàu chở hàng tham gia vận chuyển dầu mỏ hoặc các sản phẩm nhiên liệu của Iran; 3 thực thể khác cùng 1 cá nhân dính líu đến hoạt động thương mại hóa dầu mỏ có nguồn gốc từ Iran”.

Lính Mỹ có mặt trên tàu M/T Celestial Sea treo cờ Iran hôm 20/5. Ảnh: CENTCOM

Trích đoạn thông cáo nhấn mạnh: “Mỹ sẽ không ngần ngại hành động nhằm vào bất kỳ cá nhân nào hỗ trợ cho năng lực tấn công các quốc gia láng giềng của Iran. Bất kỳ thực thể nào hợp tác với đường dây thương mại dầu mỏ bất hợp pháp hoặc buôn bán sản phẩm năng lượng của Iran đều đối mặt với nguy cơ hứng đòn trừng phạt của Mỹ”.

Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó tuyên bố treo thưởng 15 triệu USD như một phần chương trình “Phần thưởng cho công lý” cho bất kỳ ai cung cấp thông tin có thể giúp Washington phá vỡ các cơ chế tài chính của IRGC.

Hiện Iran chưa bình luận về động thái trên của phía Mỹ.