Trong bài viết trên mạng xã hội Truth Social hôm 29/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết: “Iran phải đồng ý rằng họ sẽ không bao giờ có được vũ khí hạt nhân hay bom hạt nhân. Eo biển Hormuz phải được mở cửa ngay lập tức, không thu phí và bảo đảm hoạt động hàng hải không bị hạn chế ở cả hai chiều. Tất cả thủy lôi, nếu có, đều phải vô hiệu hóa. Các tàu bị mắc kẹt ở eo biển Hormuz do lệnh phong tỏa hải quân tuyệt vời và chưa từng có tiền lệ của chúng tôi, mà giờ sẽ được dỡ bỏ, có thể bắt đầu hành trình về nhà”.

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó nhắc đến số lượng uranium mà Iran đã làm giàu, hay còn có tên khác là “bụi hạt nhân” bị chôn sâu dưới lòng đất ở những ngọn núi gần như đổ sập vào 11 tháng trước do các cuộc không kích bằng máy bay ném bom B-2 của Mỹ “sẽ được Mỹ (quốc gia duy nhất) cùng Trung Quốc khai quật, với sự phối hợp chặt chẽ cùng Iran và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) để tiêu hủy”.

“Sẽ không có khoản tiền nào được trao đổi cho đến khi có thông báo tiếp theo”, ông Trump viết thêm.

Ở một diễn biến khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cùng ngày khẳng định nước này và Mỹ vẫn giữ liên hệ nhưng bản ghi nhớ giữa 2 quốc gia “chưa hoàn tất”.

“Các cuộc đàm phán hiện tại giữa Mỹ và Iran đang tập trung vào chấm dứt xung đột, còn những vấn đề hạt nhân hiện không được thảo luận”, ông Baghaei nhấn mạnh.