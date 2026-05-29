Các tàu thuyền gần eo biển Hormuz. Ảnh: EPA

Theo một tài khoản có liên kết với IRGC trên kênh Telegram hôm nay (29/5), các tàu thuyền bị lực lượng hải quân IRGC bắn cảnh cáo vì cố gắng đi qua eo biển Hormuz “mà không có sự phối hợp hoặc sự cho phép trước đó của Iran”. Nhà chức trách Iran nói thêm rằng “đấu súng” là nguyên nhân gây ra các vụ nổ.

Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin các lực lượng vũ trang nước này đã phóng tên lửa từ miền nam về phía “các mục tiêu được chỉ định”. Hiện chưa rõ liệu bài đăng của IRGC và bản tin của Fars có liên quan đến cùng một sự việc hay không.

Iran thông báo bắn hạ UAV của Mỹ

Đài truyền hình quốc gia Iran hôm 29/5 trích dẫn lời giới chức địa phương cho biết các lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) của Mỹ.

Hiện Mỹ vẫn chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên.

Trước đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin các lực lượng vũ trang của Tehran đã bắn chặn và phá hủy một “máy bay thù địch” ở tỉnh miền nam Bushehr.

“Sự việc xảy ra tối nay liên quan đến việc phá hủy một máy bay thù địch. Thành phố hiện đã trở lại tình trạng bình thường”, Masoud Tangestani, Thống đốc hạt Jam ở tỉnh Bushehr nói hôm 28/5.

Cùng ngày, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ vào một trạm kiểm soát mặt đất ở thành phố cảng Bandar Abbas, miền nam Iran. Ông Baghaei nhấn mạnh Tehran quyết tâm “thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết” để tự vệ.