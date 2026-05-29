Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn RIA Novosti của Nga, ông Ebrahim Azizi, quan chức đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran khẳng định nước này hiện không có kế hoạch đưa số uranium đã làm giàu ra nước ngoài.

Các máy ly tâm uranium của Iran. Ảnh: MEHR

“Thành thật mà nói, tôi thậm chí không hiểu ý tưởng của những câu hỏi như vậy xuất phát từ đâu. Chúng tôi không có ý định chuyển số uranium làm giàu sang một nước thứ 3, các bên trung gian hay bất kỳ nơi nào khác”, ông Azizi nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 21/5, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei cũng ban hành chỉ thị không cho phép xuất khẩu hay chuyển giao số uranium đã làm giàu ở mức cao của nước này cho nước ngoài.

Israel, Mỹ và các quốc gia phương Tây khác từ lâu đã cáo buộc Iran theo đuổi việc phát triển vũ khí hạt nhân, bao gồm cả làm giàu uranium lên mức tinh khiết 60%, cao hơn nhiều so với mức cần thiết cho mục đích dân sự và gần với mức 90% cần thiết để sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran nhiều lần nhấn mạnh họ không có ý định phát triển vũ khí hạt nhân.