Con kênh cạn trơ đáy ở Tehran. Ảnh: Al Jazeera.

Theo hãng thông tấn Al Jazeera, vào 6h sáng mỗi ngày, Sara đều cầm điện thoại lên, không phải để kiểm tra tin nhắn mà để xem khi nào sẽ bị mất điện trong ngày. Nhân viên tiếp thị kỹ thuật số 44 tuổi ở thủ đô Tehran của Iran này đã thuộc lòng lịch cấp điện hàng tuần, nhưng vẫn kiểm tra điện thoại mỗi sáng để cập nhật những thay đổi vào phút chót khi cô lên kế hoạch cho cuộc sống xoay quanh 2 giờ mất điện.

"Không có điện, không có điều hòa để chịu đựng cái nóng", Sara nói khi mô tả về cuộc khủng hoảng hội tụ ở Iran đã thay đổi thói quen hàng ngày của cô như thế nào. Việc cắt điện không báo trước và thường kéo dài hàng giờ khiến Sara lo lắng, nên cô phải tranh thủ đổ đầy xô bất cứ khi nào có thể trước khi vòi nước cạn kiệt.

Với hàng triệu người Iran, mùa hè năm nay đưa đến những thách thức sinh tồn trước cái nóng kỷ lục. Theo dữ liệu của Tổ chức Khí tượng Iran, đất nước này đang phải vật lộn với năm thứ 5 hạn hán liên tiếp cùng tình trạng thiếu hụt năng lượng triền miên và cái nóng chưa từng có. Đây là "cơn bão thách thức" phơi bày sự mong manh của các dịch vụ cơ bản.

Tổ chức Khí tượng Iran cho biết, lượng mưa đã giảm 40% trong năm nay. Tính đến 28/7, Iran mới ghi nhận 137mm lượng mưa so với lượng mưa trung bình dài hạn là 228,2mm. Tình trạng thiếu điện bắt nguồn từ cả những hạn chế về cơ sở hạ tầng và những thách thức về nguồn nhiên liệu, khiến năng lực sản xuất không đáp ứng được nhu cầu đang tăng nhanh.

Mặc dù Iran sở hữu trữ lượng khí đốt và dầu mỏ khổng lồ, nhưng nhiều thập niên hứng chịu trừng phạt và thiếu đầu tư vào mạng lưới truyền tải và nhà máy điện, nên các hệ thống của nước này không thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

Bên cạnh những hạn chế về năng suất, tình trạng gián đoạn cung cấp nhiên liệu đã buộc một số nhà máy điện đôi khi phải sử dụng dầu nhiên liệu nặng (dầu mazut) thay vì khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, chính quyền Iran cố gắng hạn chế sử dụng loại nhiên liệu này do lo ngại về ô nhiễm không khí.