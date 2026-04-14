Báo New York Times dẫn lời hai quan chức cấp cao Iran và một quan chức Mỹ cho biết như trên. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề nghị của Tehran.

Đàm phán Mỹ - Iran diễn ra tại Islamabad. Ảnh: WANA

Trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Islamabad, Pakistan vào cuối tuần trước, Mỹ đã yêu cầu Iran dừng làm giàu uranium trong 20 năm và đưa số uranium đã được làm giàu ở mức cao ra khỏi nước này. Song, Tehran tuyên bố số nhiên liệu này phải để ở Iran, nhưng sẽ được pha loãng đáng kể để không thể chế tạo vũ khí hạt nhân.

Hãng Anadolu đưa tin, hiện có nhiều cuộc thảo luận về việc Mỹ - Iran sẽ tiến hành một cuộc đàm phán trực tiếp nữa. Tuy nhiên, quan chức hai bên đều cho hay kế hoạch trên chưa được quyết định.

Theo hãng tin BBC, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 13/1 nói một thỏa thuận giữa nước này và Mỹ chắc chắn có thể đạt được nếu Washington "từ bỏ chủ nghĩa toàn trị và tôn trọng các quyền của người dân Iran".

Tuyên bố này được đưa ra sau khi truyền thông Iran đưa tin về cuộc trao đổi giữa ông Pezeshkian và Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó Tổng thống Iran nói một thỏa thuận với Mỹ "không nằm ngoài tầm với".

Cuộc đàm phán lịch sử, kéo dài 21 tiếng giữa Washington và Tehran đã kết thúc tại Islamabad vào cuối tuần trước mà không đạt được thỏa thuận chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Ông Trump tuyên bố cuộc thương lượng trực tiếp với Iran tại Islamabad thất bại vì "Iran không sẵn lòng từ bỏ tham vọng hạt nhân của nước này". Sau đó, ông Trump nói với Fox News: "Tôi dự đoán họ sẽ quay lại và cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi muốn".