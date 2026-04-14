Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm 13/4, nhà ngoại giao kỳ cựu Iran Abbas Araghchi nhận xét những hành động mang tính khiêu khích của Mỹ gần đây ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz có thể gây ra những hậu quả nguy hiểm cho an ninh và hòa bình thế giới, nhất là khi Washington áp lệnh phong tỏa đối với khu vực eo biển Hormuz.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: TASS/CBS

Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov hoan nghênh động thái Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn tạm thời trong 2 tuần và nhấn mạnh Moscow tin tưởng một thỏa thuận như vậy có thể được áp dụng với Lebanon.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga trên Telegram viết: “Trong cuộc điện đàm, ông Lavrov nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn xung đột quay lại và tái khẳng định việc Moscow sẵn sàng giúp đỡ giải quyết xung đột, đồng thời nhắc lại sáng kiến của Nga về việc phát triển Khái niệm đảm bảo an ninh ở Vịnh Ba Tư với sự tham gia của tất cả các quốc gia ven biển, cùng sự hỗ trợ của nhiều nước bên ngoài khu vực có thể tác động tích cực đến tiến trình đàm phán”.

Cũng trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến chính quyền Tehran về vụ cựu Ngoại trưởng Kamal Kharrazi, một trong những nhà ngoại giao kỳ cựu của Iran, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích hồi đầu tháng.