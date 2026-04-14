Hãng tin TASS dẫn lời Tổng thống Trump ngày 13/4 phát biểu: "Điểm bế tắc lớn nhất trong đàm phán với Tehran vẫn là vấn đề hạt nhân. Iran sẽ không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, đó là lằn ranh đỏ của Mỹ. Nếu họ không chấp thuận, sẽ không có thỏa thuận nào cả. Sẽ không bao giờ có một thỏa thuận nào".

Cũng theo nhà lãnh đạo Mỹ, Washington đang hướng tới mục tiêu thu hồi lượng uranium đã làm giàu mà Iran hiện còn nắm giữ, đồng thời cảnh báo "tình hình sẽ không dễ chịu" nếu Tehran không đạt thỏa thuận trước khi lệnh ngừng bắn hết hiệu lực.

"Chúng tôi sẽ lấy lại số vật liệu hạt nhân đó. Hoặc là họ giao cho chúng tôi, hoặc chúng tôi sẽ tự lấy", ông Trump nhấn mạnh.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox ngày 13/4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng khẳng định việc đàm phán có tiếp tục hay không phụ thuộc hoàn toàn vào Iran. "Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội để đạt được một thỏa thuận, nhưng điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào Iran. Chúng ta phải thấy được cam kết dứt khoát của họ về việc không phát triển vũ khí hạt nhân", ông Vance cho biết.

Liên quan đến vấn đề uranium, Điện Kremlin hôm 13/4 tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp nhận uranium làm giàu của Iran, đồng thời cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết nhằm góp phần hạ nhiệt xung đột ở Trung Đông.