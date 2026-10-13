Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết một tàu hàng đã bị chìm sau khi máy bay không người lái (UAV) tấn công 2 con tàu ở Biển Đen, ngoài khơi nước này.

Tàu chở hàng trên Biển Đen. Ảnh: UNN.ua

Theo hãng tin BBC, ông Radev tin Moscow có thể đứng sau các vụ tấn công và đã cho triệu tập Đại sứ Nga.

Thủ tướng Bulgaria cho hay một tàu chìm cách thị trấn Krapets 31km về phía đông và một thành viên thủy thủ đoàn được cứu sống. Tàu còn lại thuộc sở hữu của Ukraine bị ba UAV tấn công khi cách thị trấn Byala 33km, toàn bộ 15 thành viên thủy thủ đoàn được giải cứu.

Các vụ tấn công bằng UAV diễn ra chỉ một tuần sau khi hai tàu thương mại khác bị các phương tiện không người lái trên biển và trên không tập kích trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria. Một trong hai tàu mang tên Alfa Watan đã bị chìm. Toàn bộ 10 thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 9 người Syria trên con tàu đó đã thiệt mạng.

Thủ tướng Radev hôm nay (13/10) đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp và cho biết đã triệu tập Đại sứ Nga Eleonora Mitrofanova. Nhà lãnh đạo Bulgaria nói dù chưa có bằng chứng xác thực để quy trách nhiệm cho bên nào nhưng “logic cho thấy kết quả của vụ việc có lợi cho Nga”.

Bulgaria là thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Ông Radev cho biết sẽ sớm trao đổi với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về vụ việc. Trước đó, ông Radev đã đề nghị NATO và Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ kỹ thuật trong việc điều tra các vụ tấn công ngày 6/10, đồng thời cho biết chưa rõ Nga hay Ukraine đứng sau những sự việc này.

Ông Radev nhậm chức vào mùa hè năm nay và kể từ đó đã bác bỏ những nhận định cho rằng ông có lập trường “thân Nga”.

Ukraine trực tiếp cáo buộc Nga thực hiện các vụ tấn công mới nhất. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm nay (13/10) cũng nói Biển Đen đang trở thành “một mặt trận leo thang khác trong chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine" và coi điều này "không thể chấp nhận được”.

Quân đội Nga chưa công khai bình luận về vụ việc.