Iran khẳng định các tuyên bố của Mỹ về việc Washington đang kiểm soát eo biển Hormuz là không đúng thực tế và lưu lượng giao thông hàng hải tại đây vẫn ở mức thấp.

Theo WANA, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 12/10 đã bác bỏ các tuyên bố của Mỹ về việc Washington kiểm soát eo biển Hormuz, nhấn mạnh an ninh tại tuyến hàng hải này sẽ không được đảm bảo chừng nào Mỹ còn duy trì lệnh phong tỏa hải quân với Tehran.

"Các tuyên bố của Mỹ về Hormuz không đúng với tình hình thực tế. Những gì đang xảy ra tại eo biển này là hệ quả từ các hành động của Mỹ và Israel. Nếu sự thật đúng như những gì Washington nói, vậy tại sao họ lại mua dầu của Nga?", ông Baghaei nói.

Quan chức Bộ Ngoại giao Iran khẳng định việc bảo đảm an ninh cho tuyến đường thủy chiến lược này có tầm quan trọng hàng đầu đối với Tehran. Bên cạnh đó, ông Baghaei cũng lập luận rằng các thị trường tài chính sẽ không quan tâm đến những tuyên bố của Mỹ về việc kiểm soát eo biển Hormuz.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. Ảnh: WANA

Khi được hỏi về tiến trình đàm phán giữa hai bên, ông Baghaei trả lời: "Mỹ và Iran vẫn liên lạc thông qua trung gian. Chúng tôi sẽ không từ bỏ các yêu cầu của mình. Ưu tiên của Tehran là chấm dứt các hành động can thiệp và gây hấn của Washington".

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei nhấn mạnh rằng Mỹ đã chấp nhận một số điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, nhưng Washington cần thể hiện thiện chí hơn nữa.

"Chúng tôi đã đưa ra 7 điều kiện cho Mỹ và tuyên bố rõ ràng là eo biển Hormuz sẽ không mở cửa cho đến khi toàn bộ được đáp ứng. Họ mới chỉ đồng ý 1 điều kiện, còn những điều khác thì chưa có lập trường rõ ràng. Cách phản ứng này là chưa thỏa đáng", ông Rezaei cho biết.

Ông Rezaei tiết lộ rằng lưu lượng giao thông hàng hải tại eo biển Hormuz hiện thấp hơn nhiều so với mức trước khi xảy ra xung đột, đồng thời cáo buộc Mỹ và các đồng minh "buôn lậu" dầu qua khu vực này.