Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết các lực lượng Washington đã đánh chìm 59 tàu chiến của Hải quân Iran trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Mỹ và Israel với Iran.

Phát biểu trước thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Abraham Lincoln hôm 7/10 sau khi mẫu hạm này cập cảng San Diego, ông Hegseth nói: “Họ (Iran) từng sở hữu một lực lượng hải quân hiện đại trước khi xung đột nổ ra, nhưng rồi họ phải đối mặt với tàu USS Abraham Lincoln cùng năng lực tác chiến của các bạn”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Sky News

Hãng tin Al Jazeera dẫn lời Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ cho biết thêm tàu sân bay USS Abraham Lincoln đã góp phần tạo nên một "bức tường thép không thể xuyên thủng" tại eo biển Hormuz.

Tàu USS Abraham Lincoln đã trở về San Diego sau đợt triển khai kéo dài 320 ngày đầy tranh cãi, thực hiện nhiệm vụ phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng của Iran và hỗ trợ các hoạt động tác chiến.

Đợt triển khai này đã vấp phải sự giám sát chặt chẽ từ dư luận sau các báo cáo hồi tháng 8 cho rằng sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn đang sa sút và tinh thần làm việc trên tàu xuống thấp. Vào tháng 9, Hải quân Mỹ xác nhận đã có "tám vụ tự tử bất thành" trong số các quân nhân trong suốt thời gian triển khai nhiệm vụ.

"Có một số người trong giới truyền thông đã cố gắng biến tàu USS Abraham Lincoln thành biểu tượng của sự bất ổn hay tinh thần sa sút. Khi trao đổi với ban chỉ huy của các bạn, tôi nhận thấy thực tế hoàn toàn trái ngược", ông Hegseth nhấn mạnh.