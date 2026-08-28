Iran dọa đánh vào lợi ích kinh tế của Mỹ nếu không dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Ảnh: WANA

Đài truyền hình IRIB dẫn lời ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran tuyên bố: “Nếu lệnh phong tỏa tiếp diễn, chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào lợi ích kinh tế của Mỹ một cách toàn diện, mạnh mẽ và quyết liệt”.

Ông Rezaei cho biết Iran đã “phá vỡ lệnh phong tỏa hàng hải” trong thời gian ngừng bắn và xuất khẩu từ 70 - 80 triệu thùng dầu.

Ông nói thêm rằng hoạt động bán dầu của Iran đã trở lại mức trước khi các lệnh trừng phạt được áp đặt. “Bên cạnh việc giải phóng lượng dầu tồn trên các tàu, chúng tôi đã thiết lập những tuyến xuất khẩu mới và các tuyến này đang từng bước được mở rộng".

Đề cập diễn biến tại Lebanon, ông Rezaei tuyên bố Beirut và các vùng ngoại ô phía nam thành phố này là “lằn ranh đỏ” đối với Tehran. “Không ai có quyền tiến về Beirut hoặc các vùng ngoại ô phía nam của thành phố. Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình với tinh thần hết sức nghiêm túc".

Ông Rezaei cũng tuyên bố Israel “sẽ buộc phải rút khỏi các khu vực đang chiếm đóng tại Lebanon”.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố tại Nhà Trắng: "Eo biển Hormuz vẫn mở. Chúng ta nắm quyền kiểm soát và đang thực hiện việc phong tỏa".

Iran và Mỹ, với sự trung gian của Pakistan và Qatar, hồi tháng 6 đã ký một biên bản ghi nhớ gồm 14 điểm tại Islamabad. Biên bản này bao gồm các điều khoản về việc chấm dứt thù địch, mở lại eo biển, dỡ bỏ lệnh phong tỏa của hải quân Mỹ và bắt đầu quy trình đàm phán kéo dài 60 ngày.

Tehran cáo buộc Mỹ không thực hiện các điều khoản then chốt của biên bản ghi nhớ, đồng thời khẳng định rằng eo biển sẽ không mở cửa hoàn toàn cho đến khi Washington thực hiện các cam kết của mình.