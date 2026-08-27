Theo hãng tin Al Jazeera, Tổng thống Pezeshkian ngày 27/8 tuyên bố Iran đã chống chọi kiên cường trước "hành động gây hấn của Mỹ và Israel", đồng thời kêu gọi các quốc gia Hồi giáo đoàn kết bất chấp sự khác biệt.

"Chúng tôi đã không rơi vào thế yếu và biết cách tự bảo vệ mình. Iran không phải bên gây hấn, chính Mỹ và Israel mới là phe khơi mào xung đột. Tôi tin không một quốc gia Hồi giáo nào nên bị sử dụng làm bàn đạp để chống lại Iran. Chúng ta phải đoàn kết", ông Pezeshkian cho biết.

Trước việc Mỹ muốn gia tăng sức ép kinh tế với Tehran, Tổng thống Pezeshkian kêu gọi các quốc gia Hồi giáo tăng cường hợp tác kinh tế để thúc đẩy vị thế lẫn nhau.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: WANA

"Quy mô kinh tế của cộng đồng Hồi giáo còn nhỏ so với dân số và vị trí địa chiến lược của chúng ta. 57 quốc gia thành viên Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) nằm ở trung tâm các tuyến đường biển và đường bộ huyết mạch, sở hữu các nguồn năng lượng, dân số trẻ và thị trường lớn. Tuy vậy, tổng quy mô nền kinh tế của các quốc gia OIC trong năm 2024 chỉ là 9.200 tỷ USD, chiếm 8,3% nền kinh tế thế giới. Chỉ 19% kim ngạch xuất khẩu của các quốc gia thành viên được thực hiện trong nội khối, trong khi phần còn lại được xuất khẩu sang các nước ngoài OIC. Chúng ta phải tăng cường hơn nữa việc hợp tác kinh tế giữa các quốc gia Hồi giáo", ông Pezeshkian nói.

Mỹ chuẩn bị đưa thêm tàu sân bay tới Trung Đông

Theo đài CNN, giới chức Mỹ ngày 26/8 tiết lộ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và khoảng 5.000 thủy thủ thuộc biên chế sẽ tới Trung Đông trong những tuần tới, qua đó bắt đầu đợt triển khai kéo dài ít nhất 7 tháng. Động thái này xảy ra trong bối cảnh cuộc xung đột Mỹ - Iran vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẽ sớm kết thúc.

"Tàu sân bay Roosevelt và các tàu hộ tống sẽ tới khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) trong những tuần tới. Tại đây, nhóm tác chiến tàu sân bay Roosevelt sẽ tiếp nối nhiệm vụ của tàu sân bay USS George Washington", một quan chức Mỹ thông tin.

Kể từ khi cuộc xung đột Iran nổ ra, Hải quân Mỹ đã liên tục triển khai các tàu sân bay với thời gian vượt xa thông lệ. Trước đó, tàu sân bay tàu USS Gerald R. Ford đã có đợt triển khai kéo dài tới 326 ngày, trong khi tàu sân bay USS Abraham Lincoln là 295 ngày.