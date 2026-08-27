Theo Al Jazeera, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/8 đã đưa ra nhận định về tình hình của lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, trong bối cảnh nhân vật này hoàn toàn vắng bóng trước công chúng.

"Ông Mojtaba đã bị thương nặng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Phần bên trái cơ thể, cánh tay, chân, toàn bộ khu vực đó. Tình trạng rất nghiêm trọng, nhưng tôi không nghĩ ông ấy đã thiệt mạng", ông Trump cho hay.

Cũng theo Tổng thống Trump, nếu ông Mojtaba đã qua đời thì giới chức Tehran đang "diễn xuất rất đạt", khi thường xuyên tuyên bố về việc tham vấn với ông này. Trong tuyên bố của mình, nhà lãnh đạo Mỹ cũng nhắc lại việc Washington đã mở cửa thành công eo biển Hormuz.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

"10 triệu thùng dầu đã đi qua eo biển Hormuz trong ngày 25/8, bao gồm 22 tàu đã đi qua an toàn trong đêm", ông Trump thông tin.

Hiện Iran chưa đưa ra bình luận chính thức về tuyên bố của ông Trump liên quan đến lãnh tụ tối cao, nhưng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định eo biển Hormuz sẽ không được mở lại cho đến khi Mỹ chấp nhận các điều kiện của Tehran.

Kể từ tháng 3, giới chức Tehran đã đăng tải nhiều tuyên bố và một số video của lãnh tụ tối cao Mojtaba, song việc chưa từng lộ diện trước công chúng đã làm dấy lên những quan ngại về tình hình sức khỏe của ông.

Iran ngăn IAEA kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị tấn công

Theo CNN, giới chức Iran ngày 26/8 tuyên bố rằng các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ không được phép kiểm tra các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong đợt tấn công của Mỹ.

"IAEA đã không duy trì được tính khách quan, họ không phản đối cũng không lên án các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạt nhân của chúng tôi. Đối với các cơ sở không bị tấn công, chúng tôi đã cho IAEA tiến hành tranh tra. Riêng với các cơ sở bị hư hại, chúng tôi cho rằng IAEA đang phải chịu áp lực từ Mỹ và Israel để thăm dò vì mục đích khác", ông Mohammad Eslami, lãnh đạo Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết.

Phía Iran nhấn mạnh rằng IAEA chỉ có thể tới thăm các cơ sở hạt nhân bị hư hại sau khi cơ quan này làm rõ lập trường về an ninh, đồng thời thiết lập một quy trình thanh tra mới.