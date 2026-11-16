Phía Iran cảnh báo sẽ truy lùng 2 sĩ quan hải quân Mỹ có liên quan đến vụ không kích ở Minab khiến gần 170 dân thường thiệt mạng.

Đài Fox ngày 15/11 đưa tin Đại sứ quán Iran tại Nam Phi mới đây đã công khai ảnh và danh tính của 2 sĩ quan hải quân Mỹ được cho là có liên quan đến vụ không kích ở Minab, kèm theo cảnh báo: "Chúng tôi sẽ tìm ra các người".

Theo đó, hai sĩ quan Mỹ bị Iran nêu tên là Thiếu tá Leigh R. Tate, chỉ huy tàu khu trục USS Spruance và Trung tá Jeffrey E. York, sĩ quan điều hành con tàu. Trước đó, 2 sĩ quan này bị Tehran cáo buộc là người đã trực tiếp ra lệnh phóng tên lửa Tomahawk nhằm vào một trường học ở Minab, miền nam Iran, khiến gần 170 dân thường thiệt mạng.

Tuyên bố của Đại sứ quán Iran tại Nam Phi được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng cảnh báo Tehran không nên nhắm vào các quan chức cấp cao của Washington. "Nếu làm như vậy, họ sẽ không tồn tại được lâu nữa", ông Trump nhấn mạnh.

Tàu khu trục USS Spruance của Mỹ. Ảnh: US Navy

Tuy vậy, giới quan sát cho rằng việc Tehran công khai nhắm mục tiêu vào 2 sĩ quan Mỹ đã làm dấy lên những lo ngại về an ninh. Trong thời gian gần đây, nhiều quan chức cấp cao của Mỹ như Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã chuyển tới sinh sống tại căn cứ quân sự để đề phòng nguy cơ từ Iran.

Liên quan đến tình hình xung đột, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei ngày 16/11 tuyên bố nước này sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu Mỹ nối lại chiến dịch tấn công. Ông Rezaei nhấn mạnh 15 căn cứ của Washington ở châu Âu đang trong tầm ngắm của Tehran.

"Bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Mỹ hoặc Israel cũng sẽ khiến Iran đáp trả trên phạm vi rộng hơn, vượt ra ngoài các cơ sở quân sự trong khu vực. Tôi cho rằng các quốc gia châu Âu không nên để lãnh thổ hoặc cơ sở quân sự của mình bị sử dụng cho các hoạt động quân sự của Mỹ", ông Rezaei nói.

Theo hãng tin WANA, 15 căn cứ quân sự của Mỹ bị nhắm tới nằm tại 9 quốc gia châu Âu. Trên thực tế, chỉ một vài căn cứ trong số này từng được sử dụng trực tiếp cho các hoạt động quân sự chống lại Iran, những căn cứ còn lại chủ yếu đảm nhiệm vai trò hỗ trợ hậu cần, tiếp dầu trên không, triển khai binh sĩ và vận chuyển trang thiết bị quân sự.